Lasten tehohoidon ongelmiin haetaan nyt kipeästi ratkaisuja: riskisynnyttäjiä halutaan siirtää Husista Taysiin

Husin Uuden lastensairaalan sydänkirurgian leikkaukset ovat pahasti ruuhkautuneet. Taysin ja Tyksin vastasyntyneiden teho-osastolle halutaan kaksi lisäpaikkaa.

Aamulehti

Lasten tehohoidon kriittistä tilannetta voitaisiin korjata lisäämällä vastasyntyneiden kirurgisten potilaiden tehohoitokapasiteettia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) vastasyntyneiden teho-osastolla, esittää kansallinen tehohoitoryhmä. Kapasiteetin lisääminen mahdollistettaisiin siirtämällä riskisynnyttäjiä synnyttämään Helsingin yliopistollisesta sairaalasta muihin yliopistosairaaloihin, kuten Tampereelle ja Turkuun.

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) naistentautien ja synnytysten vastuualueen apulaisylilääkärin Outi Palomäen mukaan jo tälläkin hetkellä potilaita siirrellään niihin sairaaloihin, joissa on tilaa. Suomessa on Palomäen mukaan jatkuvasti tilanne, jossa yliopistosairaalat toimivat toistensa puskureina. ”Jos vauvoja on paljon teholla Tampereella ja tarvitaan lisää paikkoja, silloin kysellään, missä muualla olisi tilaa. Tämä tapahtuu siinä vaiheessa, kun epäillään, että vauva voi syntyä ennenaikaisesti. Vastaavasti muista yliopistollisista sairaaloista tulee kyselyä myös tänne.”

Nyt kyseessä on kuitenkin virallinen linjaus, jossa vastasyntyneiden tehohoitokapasiteettia halutaan lisätä Taysissa ja Tyksissä. Molempiin on suunnitteilla kahden lisäpaikan perustaminen vastasyntyneiden teho-osastolle.

Palomäki itse ei ollut suunnitelmaa tehneessä työryhmässä. Synnytyspuolella pystytään kuitenkin hänen mukaansa hoitamaan kohtuullinen lisämäärä riskisynnyttäjiä. Vastasyntyneiden tehohoitopaikkojen perustaminen vaatii rahoitusta, ja sen lisäksi mahdollisiin uusiin toimiin täytyy myös löytää tehohoitotaitoiset hoitajat.

Tehohoitoryhmän mukaan kansallinen huoltovarmuus hyötyisi tukisairaaloista, jotka ottaisivat tietyn osan Husin tehtävistä. Ratkaisua varten on pyydetty viisi miljoonaa euroa, jota maksettaisiin vuosittain kolmen vuoden ajan.

Linjauksen taustalla on Husin Uuden lastensairaalan sydänkirurgian leikkausten jonoutuminen. Tilanne johtuu hoitajavajeesta. Leikkausjonossa sairaalaan on 110 sydänlasta. Heistä 50 leikkauspotilasta on jonottanut yli lakisääteisen hoitotakuun mukaiset 180 vuorokautta. Lasten tehohoidon kriittisen tilanteen vuoksi Hus teki lokakuussa asiasta omavalvontailmoituksen aluehallintovirastolle ja Valviralle sekä informoi osaltaan sosiaali- ja terveysministeriötä. Samalla perustettiin tehohoitoryhmä etsimään keinoja, joilla helpottaa lasten tehohoidon tilannetta.