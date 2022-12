Kangasalalainen ratsastus­koulu painii tunnistamattoman tauti­aallon kanssa – yrittäjä epäilee syyksi hevosten koronavirusta, josta on tullut Suomessa yleinen riesa

Herttualan ratsastuskoulu on joulukuun paininut hevosten sairastelun kanssa, ja yrittäjä epäilee taudin aiheuttajaksi hevosten koronavirusta. Yrittäjälle tautiaalto on tuottanut kalliin lisälaskun ja tunteja ylitöitä. Tutkijan mukaan hevosten koronavirus on nyt tavallisimpia eläinlääkärien hoitamia tartuntatauteja.

Hevosten koronavirus on nykyään melko yleinen Suomessakin. Sen oireita ovat kuume, vaisuus, jalkojen turvotus, ripuli ja ähkyoireet eli hevosen vatsan kipeys.

Aamulehti

Kangasalalainen Herttualan ratsastuskoulu on joutunut vähentämään loppuvuoden ratsastustunteja ja lasten päiväleirejä sekä jättämään perinteisen tapaninratsastuksen väliin tallilla jylläävän virustaudin vuoksi.

Taudin aiheuttajaa on yritetty selvittää sulkemalla pois muita vaihtoehtoja, mutta varmaa tietoa aiheuttajasta ei vieläkään ole. Hevosilla on kuitenkin Kurkisen mukaan epäilty hevosten koronavirusta, ja siitä on keskusteltu eri eläinlääkärien kanssa eri vaiheissa tautia.

Yrittäjä Janne Kurkisen mukaan talli on ollut täystyöllistetty hevosten taudin vuoksi. Hevosten vointia on pidetty silmällä muun muassa mittaamalla ruumiinlämpöä kuuden tunnin välein. ”Pelkästään hevosten monitorointi ja lämpöjen mittaaminen, eli tällaiset tarkkailutoimenpiteet aiheuttavat useita tunteja vuorokauteen lisätyötä”, Kurkinen sanoo.

Eri koronatauti kuin ihmisillä

Hevosten koronavirus tarttuu ulosteen mukana, koska toisin kuin ihmisellä, se on suolistosairaus. Hevosten koronavirus ei tartu ihmisiin eikä toisin päin.

Taudin varmistamiseksi hevosen ulostenäyte tulisi lähettää Ruokavirastoon, jossa tulokset valmistuvat 1–2 viikossa. Kurkinen ei ole lähettänyt näytettä tutkittavaksi, koska hevonen on käytännössä ehtinyt sairastaa taudin ennen, kuin tulokset varmistuvat. Ja jos tauti on hevosten koronavirus, sen toteaminen ei hyödytä: tautiin ei ole rokotetta eikä lääkettä, vaan hoitoa voidaan tarjota vain oireisiin.

”Kun tilanne on tällainen, vastuulliset hevosenomistajat asettavat itsensä omaehtoiseen karanteeniin ja varoittavat muita talleja sekä pitävät huolen, ettei tauti leviä omalta tallilta ulkopuolelle.”

Virus voi säilyä lannassa kuukauden

Helsingin yliopiston apulaisprofessorin Anna Mykkäsen mukaan hevosten koronavirusta on ollut Suomessa hieman kauemmin kuin ihmisten koronavirusta. Se tunnistettiin Euroopassa uutena tautina vuonna 2010 ja levisi noin kolme vuotta sitten Suomeen.

Nykyisin Mykkänen arvioi, että hevosten koronavirus on melko yleinen Suomessakin.

”Tuskin se vielä joka tallilla on kerennyt käydä, mutta on se yleinen”, Mykkänen sanoo. ”Se on tavallisimmasta päästä tartuntatauteja, mitä eläinlääkärit joutuvat hoitamaan.”

Hevosten koronatautia ilmenee enemmän talvikaudella, kun hevoset siirtyvät sisätiloihin. Syyksi Mykkänen arvelee sitä, että tallilla ollaan talvikaudella tiiviissä tiloissa. Lanta voi siirtyä ihmisten kengissä tallilta toiselle, ja tauti leviää helpommin sisällä kuin ulkokarsinoissa. Mykkäsen mukaan virus voi erittyä kuukaudenkin hevosen lannassa oireiden jälkeen. Ei ole tarkkaan tiedossa, kuinka kauan virus säilyy.

Oireita ovat kuume, vaisuus, jalkojen turvotus, ripuli ja ähkyoireet eli hevosen vatsan kipeys.

Herttualan ratsastuskoulun 22 hevosesta kolmella on ollut pitkä taudinkuva. Oireet vastaavat Mykkäsen kuvausta, mutta oireet ovat olleet eri hevosilla hyvin erilaiset. Janne Kurkisen mukaan yksi hevonen sairasti korkean kuumeen ilman, että se näkyi yleisvoinnissa, ja toisilla hevosilla lämpö nousi vain joidenkin tuntien ajaksi. Kurkinen arvioi, että enemmän kuin puolet hevosista sairastaa taudin oireettomina tai hyvin vähin oirein.

Suuret kulut ratsastuskoululle

Kurkinen epäilee, että ensimmäinen hevospotilas sairastui 10.–12. joulukuuta. Silloin oireet olivat vähäiset, ja vasta myöhemmin useampien hevosten sairastuessa Kurkinen alkoi epäillä koronavirusta.

Oireita on tärkeää pitää silmällä, sillä vakavin seuraus hevosten koronaviruksesta on voimakasasteinen suoliston tulehdus. Yksi Kurkisen hevosista on ollut hoidettavana Helsingin Hevossairaalassa, jossa hoitovuorokaudet käyvät tallille kalliiksi.

Virustaudin taloudelliset vaikutukset ratsastuskoululle ovat huomattavat. Toiminnan keskeyttämisen lisäksi eläinlääkäripalkkioista ja lääkkeistä tulee kuluja.

Kurkisen mukaan moni hevosen omistaja voisi helpottaa virustaudin seurauksia, jos kiinnittäisi huomiota siihen, ettei hevonen pääsisi tallilla altistumaan toisen hevosen ulosteille. Hän on jakanut varautumisohjeita myös muille talleille.