Pirkanmaalla jyllää nyt kolmoisepidemia – väestöä riivaa influenssan lisäksi kaksi muutakin virusta

Mikä? Kolmoisepidemia

Korona-, influenssa- ja rs-virusten aiheuttama yhteisepidemia, joka vaivaa Pirkanmaata parhaillaan.

Influenssa on influenssavirusten aiheuttama äkillinen ylempien hengitysteiden tulehdus. Influenssaviruksia on neljää päätyyppiä, A, B, C ja D. Näistä kaksi ensimmäistä aiheuttaa vuosittaisia epidemioita.

RSV (respiratory syncytial virus) on hengitystieinfektioita aiheuttava virus. RSV:n aiheuttamaa sairautta ei voi taudinkuvan perusteella erottaa muista virusten aiheuttamista hengitystieinfektioista.

Koronavirus aiheuttaa yleensä äkillisen hengitystieinfektion. Taudinkuva voi vaihdella oireettomasta taudista vakavaan tautiin. Oireet voivat myös vaihdella taudin edetessä.

Talvella epidemian aikana tyypillisellä influenssan taudinkuvalla hoitoon hakeutuneista aikuisista valtaosalla on todennäköisesti influenssa. Diagnoosin varmistaminen vaatii aina laboratoriokokeita.

Lähde: THL, Tays