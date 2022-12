Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Lempäälä haluaa Ideaparkin läheisyyteen tuhansia uusia asukkaita – tällainen on uusi kaavoitettava alue ja näin rakentaminen etenisi

Ideaparkin alueelle on viime vuosien aikana syntynyt myös arkisia palveluja, mutta asukkaat vielä puuttuvat. Nyt kaavoitettava alue on osa alueen suuria suunnitelmia. Niissä on mukana muun muassa 25-kerroksinen hotelli.

Havainnekuva Lempäälän Ideaparkin etupuolelle kaavailluista kerrostaloista, joihin tulee asuntoja noin tuhannelle ihmiselle. Ensimmäiset asukkaat alueelle voisivat muuttaa aikaisintaan vuonna 2026, arvioi kaupungin elinvoimakaavoittaja Pekka Seppänen.