Musta vuodenvaihde todennäköisesti vältetään Pirkanmaalla – Katso vuoden viimeisen viikon sää päivä päivältä

Vuoden viimeisellä viikolla Pirkanmaalla on luvassa enimmäkseen pilvistä ja sateista säätä. Vuosi 2023 alkaa kuitenkin aurinkoisena ja poutaisena.

Vuoden 2022 viimeinen viikko on sateinen. Taivaalta tulee viimeisten päivien aikana niin lunta, räntää kuin vettäkin. Lämpötilat liikkuvat yleisimmin kahdesta pakkasasteesta kahteen plusasteeseen, mutta torstain vastaisena yönä voi olla jopa kymmenen astetta pakkasta.

Aamulehti soitti Ilmatieteen laitoksen päivystävälle meteorologille Petri Hoppulalle, joka ennusti Pirkanmaalle loppuviikon sään.

Tiistai 27. joulukuuta

Iltapäivällä Etelä- ja Keski-Suomen päällä on sadealue, ja myös Pirkanmaalla sataa lunta. Myös illalla ja yöllä maakunnan päällä on matalapaine, ja luvassa on lumisateita.

Keskiviikko 28. joulukuuta

Aamuun mennessä sää muuttuu poutaiseksi, ja pilvipeite rakoilee lännestä alkaen. Päivällä voi olla yksittäisiä kuuroja, ja lämpötila on kaksi astetta pakkasella. Tuulisuuden ja energian näkökulmasta sää on koko maassa tavanomainen.

Iltaa kohden sää selkenee ja kylmenee. Torstain vastaisena yönä pakkasta voi olla kymmenen astetta tai enemmän.

Torstai 29. joulukuuta

Torstaipäivä on pilvinen ja pakkasta on noin viisi astetta. Tuulisuuden näkökulmasta energiasää on koko maassa hyvä.

Illalla lumisadealue saapuu lounaasta. Kun sade alkaa, sää lauhtuu kahteen pakkasasteeseen. Yölläkin sataa lunta, ja lämpötila voi nousta nollaan asteeseen.

Perjantai 30. joulukuuta

Lumisade muuttuu aamun ja aamupäivän aikana räntä- ja vesisateeksi. Päivällä sade kuitenkin lakkaa joitain tihkusateita lukuun ottamatta. Sää on enimmäkseen poutainen ja lämpöä on kaksi astetta.

Lauantain vastaisena yönä lämpötila on nollan tuntumassa.

Lauantai 31. joulukuuta

Saderintama saapuu aamuksi ja aamupäiväksi Tampereen seudulle. Sade tulee alas räntänä ja vetenä, ja lämpöä on kaksi astetta.

Vuoden 2023 vastainen yö on pilvinen, ja räntä- ja vesisateita on odotettavissa. Yön aikana lämpötilat pysyvät todennäköisesti plusasteiden puolella. Aamuyöllä on mahdollista, että pilviverho rakoilee. Tällöin lämpötila voi laskea pakkasen puolelle.

Hoppulan mukaan Pirkanmaalla on lunta 20–25 senttimetriä, joten se ei todennäköisesti sula kokonaan vesisateiden takia. ”Menee se sellaiseksi sohjoisemmaksi ja pakkaantuu. Ei ole ainakaan niin kauniin valkoista”, hän uskoo.

Sunnuntai 1. tammikuuta

Vuosi 2023 alkaa aurinkoisessa ja poutaisessa säässä Pirkanmaalla. Pakkasta on kaksi astetta.

Viikonloppuna on melko tuulista, ja koko Suomessa on erittäin hyvä energiasää.