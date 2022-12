Ylöjärven Räikän ranta oli täynnä hiihtäjiä ja pulkkailijoita: katso kuvakooste tapaninpäivän riennoista – Ulkoilijat kertovat, minkä tapansa he aikovat parantaa

Huollettu latu ja pulkkamäki olivat kymmenien hiihtäjien ja pulkkailijoiden suuri ilonaihe jo heti tapaninpäivän aamun valjettua Ylöjärvellä Räikän rannassa.

Ylöjärvellä Räikän rannassa oli rutkasti hiihtäjiä jo tapaninpäivän aamuna, kun 1,6 kilometrin latu oli ajettu jo aamuvarhain hyvään kuntoon. Kysyimme hiihtäjiltä ja pulkkailijoilta, minkä tapansa he voisivat parantaa.

Aamulehti

Ylöjärven kaupungintalon takana Räikän rannassa on 1,6 kilometrin rantalatu sekä suosittu pulkkamäki.

Tapaninpäivänä Räikän rannassa kulki hiihtäjiä jonossa, ja pulkkailijoitakin riitti. Ensimmäisenä parkkipaikalla tuli vastaan päivän teemaan sopivasti – kukas muu kuin Tapani! Tapani Hakala on juuri hiihtänyt 21 kilometriä ystäviensä Kai Vuohiniemen ja Kari Majamäen kanssa.

”Meidän eläkeläisten on pakko tulla aamulla, koska olemme eläkkeellä kello 7–16”, Hakala heittää. Hiihtoharrastus on kolmikolle tapa tappaa aikaa. He ovat hiihtäneet jo kymmeniä Pirkan hiihtoja.

Tapani Hakala jakoi 21 kilometrin suksimisen jälkeen suklaakonvehteja hiihtotovereilleen Kai Vuohiniemelle ja Kari Majamäelle.

Kolmikko kiittelee ladun kuntoa. Latu oli ajettu kuntoon jo aamuvarhain, mistä kolmikko lähettää Ylöjärven kaupungille kiittävät terveiset. Hakala tuli ladulle jo aamukahdeksalta, ja oli vasta-ajetun ladun korkkaaja.

Hakalalla on menossa jokavuotinen juhlaputki, sillä aaton jälkeen joulupäivänä hänellä oli synttärit.

Räikän latu oli hyvässä kunnossa tapaninpäivänä. Pakkasta oli vain muutama aste.

Minkä tapasi voisit parantaa, Tapani Hakala?

”Kun sähköauton vielä saisi. Nyt on bensa-auto. Kyllä sen sähköauton saisi, kun vain ostaisi”, Hakala nauraa. Hän kertoo parantaneensa tapansa jo 20-vuotiaana, kun häneltä leikattiin pahanlaatuinen syöpä. Sen jälkeen hän alkoi liikkua.

”Terveyttä vain lisää, ei tässä muuta. Ja kun pölyt saisi nurkista. Yksin kun asun”, jatkaa leski Kai Vuohiniemi.

”Minulla on kyllä aika hyvät tavat. Olen ollut vaimon kanssa yhdessä 50 vuotta eivätkä tupakka ja viina ole minulle ongelmia”, pohtii puolestaan Kari Majamäki.

Markus Hakala ja Vili Hakala lähtivät ulkoiluttamaan Vilin uusia suksia, jotka toi pukki. Vili Hakalan pipossa oli lappu, jossa luki hänen tonttunimensä: Vilkku Vikkeli Varvas.

Tästä se lähtee! Vili ja Markus Hakala perisuomalaisen harrastuksen parissa.

Räikän parkkipaikalle kurvaa auto, ja pikkupoika heittää avoimesta ikkunasta tuttavallisesti hiihtokolmikolle: ”Mitä räkänokat?”

Kysyjä on Vili Hakala. Tapani Hakala on hänen setänsä. Hiihdon jälkeen Vili Hakala on menossa isänsä Markus Hakalan kanssa Tapani Hakalan syntymäpäiväkakulle.

”Ensin täytyy hiihtää, että kakku maistuu”, Markus Hakala sanoo.

Minkä tapasi voisit parantaa?

”Ei mulla ole kyllä huonoja tapoja ollenkaan. Tarvitsisi ottaa vielä pidempiä päiväunia. Olen nyt vuorotteluvapaalla”, Markus Hakala kertoo.

”Ei mulla mitään huonoja tapoja oo”, Vili Hakala jatkaa samoilla linjoilla.

Joulunpyhät ovat Emilia Hahnelle hiihdon kulta-aikaa.

Emilia Hahne kävi Räikällä joulupäivänä hiihtämässä reilu kymmenen kilometriä, ja tapaninpäivänä oli uuden hiihdon vuoro.

”Tunnin verran ajattelin hiihtää. Tämä näytti olevan ainoa latu Ylöjärvellä, joka oli tänään ajettu”.

Minkä tapasi voisit parantaa?

”Voisin ulkoilla enemmän. Olen päivisin röntgenhoitajana Taysissa. Iltaisin voisin käydä ulkoilemassa”, Hahne suunnittelee.

Viki Koskinen laski Räikällä mäkeä Patrick Tarvaisen, 2, kanssa. Pulkkamäen jälkeen ohjelmassa ovat Tarvaisen päiväunet ja sen perään taas ruokailu.

”Voisin harrastaa enemmän omaa liikuntaa. Olen vuorotöissä Nokian Renkailla, ja lapset edellä mennään”, Koskinen kertoi.

Viki Koskinen ja Patrick Tarvainen, 2, mahtuivat vaivatta saman pulkan kyytiin.

Viki Koskisen toinen lapsi Aleksandra Tarvainen, 6, oli saanut pulkkamäkeen laskukaveriksi kummisetänsä Toni Palmrothin.

”Voisin olla parempi jalkapalloilija”, suunnittelee jalkapalloa harrastava Tarvainen.

Minkä tapasi sinä voisit parantaa, Toni Palmroth?

”Voisin nukkua enemmän. Nukun alle kuusi tuntia yössä”. Pulkkamäen jälkeen Palmrothilla ei ollut vielä tapaninpäivälle suunnitelmia. Ensin hoidetaan tämä ulkoilu ja sitten katsotaan, mitä keksitään, hän tuumaa.

Toni Palmroth laski tapaninpäivänä mäkeä kummityttönsä Aleksandra Tarvaisen, 6, kanssa.

Eetu Keskisen pulkka lensi komeasti ilmassa.

Viki Koskisen ja Patrick Tarvaisen vatsalihaksia vahvistava tyylinäyte. Vieressä Aleksandra Tarvainen kävelee taas uudelleen pulkkamäen päälle.

Emma Lehtinen toi lapsensa Justiina Rajalan, 4, ja Josefiina Rajalan, pulkkailemaan tapaninpäivänä.

Emma Lehtinen saapui pulkkamäkeen lastensa Justiina Rajalan, 4 ja Josefiina Rajalan, 3, kanssa. Pulkkamäen jälkeen he aikovat viettää tapaninpäivää kaveriperheen kanssa, ja he saattavat käydä vuoroin ihailemassa toistensa lahjoja.

Minkä tapasi sinä voisit parantaa?

”Ehkä voisin olla vähän armollisempi itselleni. Etten vaatisi niin paljoa”, Lehtinen pohtii.

Martti Järvensivu uskaltautui pelotta lapsenlapsensa Aava Järvensivu-Lahden rattikelkan kyytiin. Kylmä Järvensivulle ei tullut, vaikka Keijärveltä käyvä viima oli hyytävä.

Ylöjärveläinen Martti Järvensivu lähti pulkkamäkeen tyttärensä Tiina Järvensivun ja lapsenlapsensa Aava Järvensivu-Lahden kanssa. Pulkkamäen jälkeen jälkipolvet menevät syömään Martti Järvensivun kotiin.

Tiina Järvenpää sanoo, että yhden tavan hän voisi parantaa: että söisi vähemmän herkkuja. Hän ei syö herkkuja ylettömiä määriä, mutta joulu on lisännyt makean kulutusta.

”Jaa no, ei ole oikein mitään, mistä voisi sanoa. Tietysti joulun jälkeen voisi liikkua enemmän, että kinkku sulaa”, Martti Järvensivu kaavailee.

Kuka on kukkulan kuningas? Räikän rannassa on paitsi hiihtolatu, pulkkamäki ja lasten leikkipaikka, myös isoja lumikasoja, joille lapset tykkäävät kiipeillä.

Tiina Keskinen ja lapset Veeti Keskinen, 7 ja Eetu Keskinen, 4, taukokaakaolla Räikän pulkkamäen vieressä.

Tiina Keskinen poikkeaa välillä pulkkamäestä parkkipaikalle autonsa takakonttiin ja tarjoaa lapsilleen Veeti Keskiselle, 7 ja Eetu Keskiselle, 4, lämmintä kaakaota.

Minkä tapasi voisit parantaa?

”Voisin lisätä liikuntaa ja ulkoilua. Olen töissä päiväkodissa, niin siellä tulee kyllä ulkoiltua, mutta tykkäisin myös kävellä ja joogata”, Tiina Keskinen kaavailee.

”Voisimme myös tavata enemmän sukulaisia. Arki on kiireistä ja lapset ovat olleet paljon kipeinä. Nyt ollaan oltu terveinä ja ollaan otettu vahinkoa takaisin. Mennään tapaamaan vanhempiani, ja olemme nähneet isän puolen sukua. Ensi viikolla ovat vuorossa sisarukseni.”

Perheen isä Vesa Keskinen on ollut testaamassa luistelusuksilla hiihtokuntoaan. Lapset menevät häntä ilolla vastaan, kun sivakkareissu on tullut päätökseensä.

”Voisin tavata kavereita enemmän, elleivät lapset olisi niin paljon kipeinä”, Keskinen suunnittelee, minkä tapansa voisi parantaa.