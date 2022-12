Main ContentPlaceholder

Kokonaisia osastoja suljettu, 40 lääkäriä puuttuu, potilasturvallisuus vaarantuu – Taysin vastuualuejohtajat kertovat nyt vakavista ongelmista sairaalassa

Henkilöstövajauksen vuoksi hoitoon on jonoa, leikkauksia joudutaan siirtämään, potilaita on ylipaikoilla ja osastoja on pitänyt sulkea Taysissa. Vaikein tilanne on aikuispsykiatriassa, josta puuttuu lähes 40 lääkäriä ja noin 30 hoitajaa. Pahimmillaan tilanteet ovat johtaneet potilasturvallisuuden vaarantumiseen.

Lastenpsykiatrian vastuualuejohtaja Reija Latva (vasemmalla), psykiatrian toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen ja Taysin johtajaylilääkäri Eija Tomás.

Aamulehti Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystyksen Acutan historiallisen pahat ruuhkat ovat viime viikkoina nousseet otsikoihin, mutta isoja ongelmia on myös muilla Taysin erikoisaloilla. Aamulehden kyselyssä vastuualuejohtajat kertovat vakavasta henkilöstöpulasta, jonka seurauksena hoitoon on jonoa, leikkauksia joudutaan siirtämään, potilaita on ylipaikoilla ja osastoja on pitänyt sulkea.