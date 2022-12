Tuhannet muistavat Valkeakoskelta nämä käytävät – Ikuistimme pian purettavan koulun viimeisen viikon tunnelmat: ”Kohta jotain alkaa tapahtua”

Kävimme ikuistamassa tunnelmia Valkeakosken Sorrilan purettavassa koulussa, jossa koulua on nyt käyty viimeistä viikkoa. Sorrilan viidesluokkalaiset käyvät peruskoulunsa aikana koulua laskentatavasta riippuen jopa viidessä eri koulurakennuksessa.

Vuonna 1996 Sorrilan koulussa opettajana aloittanut Ari-Pekka Rastas on nykyisistä opettajista pisimpään taloon kuuluneita. Koululaisissa on tullut vastaan jo toisen polven sorrilalaisia. Pian Rastaan työpaikan osoite vaihtuu.

Joulunalusviikolla Valkeakosken Sorrilan koulun tavaramäärä on vähentynyt, kun koululta on jo siirretty kalusteita muihin kouluihin. Opettajat ovat pakanneet tavaroita punaisiin muuttolaatikoihin, joita on luokissa ja käytävillä.

Kolmosluokkalaisille Tea Niskalle, Eevi Järviselle ja Liina Mäkiselle muutto on jännittävä, mutta vähän haikeakin juttu.