Ajokeli jatkuu huonona, Pirkanmaalla varoitetaan myös liukkaista jalkakäytävistä

Keskiviikkoaamuna Pirkanmaalla sattui useita pieniä liikenneonnettomuuksia.

Ajokeli on keskiviikkona huono lumisten ja sohjoisten teiden vuoksi. Kuva on otettu Teiskontien ja Jaakonmäentien risteyksestä 11. joulukuuta.

Ajokeli on tänään huono laajoissa osissa maata, varoittaa Ilmatieteen laitos. Varoituksia huonoista ajokeleistä on annettu Pohjois-, Keski- ja Itä-Suomeen. Ajokeli on keskiviikkona huono myös Pirkanmaalla lumisten ja sohjoisten teiden vuoksi, varoittaa Fintraffic Tieliikennekeskus Tampere.

Tieliikennekeskus ilmoitti keskiviikkoaamuna useista pienistä liikenneonnettomuuksista Tampereella, Ylöjärvellä ja Lempäälässä.

Maan eteläosissa varoitetaan myös laajalti liukkaasta jalankulkusäästä koko päivän ajan. Myös Pirkanmaalle on annettu varoitus liukkaista jalkakäytävistä. Liukastumisriski on Ilmatieteen laitoksen mukaan suuri, sillä jalkakäytävien jäiden päällä on vettä. Liukkaat jalankulkukelit voivat jatkua Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Helena Laakson mukaan myös torstaina. Pirkanmaan varoitus jalankulkusäästä on voimassa keskiviikkona keskiyöhön saakka.

Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa on voimassa tulvavaroitus torstain ja perjantain väliseen yöhön saakka.