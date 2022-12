Näin Valkeakoski vastaa Taysin hätähuutoon: Kuusi lisäpaikkaa terveyskeskussairaalaan

Valkeakosken ratkaisu joustaa ja hoitaa pienemmällä väellä enemmän asiakkaita ei voi olla pitkäkantoista, sanoo Valkeakosken kaupungin hoitotyön johtaja.

”Jos viime viikolla oli 23 potilasta Valkeakoskelta, Akaasta ja Urjalasta jonottamassa meille erikoissairaanhoidosta, heitä oli maanantaiaamuna 19. joulukuuta kaksi.”

Näin kertoo hoitotyön johtaja Susanna Koivunen Valkeakosken kaupungilta Valkeakosken terveyskeskussairaalan reaktiosta Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin hätähuutoihin. Tays viesti viime viikolla ruuhkautumisesta, joka johtuu siellä jatkohoitoon jonottavista potilaista. Tays kertoi, että myös Acutan päivystys on ruuhkautunut vuodepotilaista.

Koivusen mukaan Valkeakosken ratkaisu joustaa ja hoitaa pienemmällä väellä enemmän asiakkaita ei voi olla pitkäkantoista.

”Nyt kyllä erikoissairaanhoidossa pitkään jatkohoitopaikkaa odottaneet ovat muista kunnista kuin Valkeakoskelta, Akaasta tai Urjalasta.”

Koivusen mukaan terveyskeskussairaalaan mahtuisi tilojen puolesta vielä muutama potilas lisäsängyille, mutta henkilökunta ei riitä sellaiseenkaan lisäykseen.

”Jo nyt olemme laskeneet mitoitusta. Käytännössä nyt on meillä täyttä.”

Terveyskeskussairaalaan kuuluvat Valkeakoskella akuuttiosaston lisäksi geriatrinen, palliatiivinen eli oireenmukaista hoitoa parantumattomasti sairaalle antava osasto, kotisairaala, kuntouttava osasto ja muistipoliklinikka.

”Sen enempää geriatrisella kuin palliatiivisella osastolla ei ole mitään supistusta toimintaan. Kuntoutus- ja akuuttiosastolle otetaan tarvittaessa molempiin akuuttipotilaita.”

Terveyskeskussairaalan henkilökuntaa on joulun ja vuodenvaihteen aikaan jonkin verran vuosilomilla, mutta vuorotellen. Ainakaan suunnitellusti toimintaa ei ole tarkoitus supistaa.

Koronan suhteen tilanne on juuri nyt Susanna Koivusen mukaan rauhallinen, kun taas syksyllä myös se tuotti haasteita.

”Kunpa ei tulisi sitä eikä muutakaan, noroa tai vastaavaa.”

Henkilökunta liikkuu

Johtava ylilääkäri Riikka Luoto Valkeakosken kaupungilta sanoo, että 93 prosenttia terveyskeskussairaalan maksimikapasiteetista on käytössä, ja täyttöaste myös voidaan pitää tällä tasolla joulun ja vuodenvaihteen aikaan.

”Vuodepaikkoja on kokonaisuudessaan 104, ja hoitajatilanteen vuoksi käytössä on tällä hetkellä 97 vuodepaikkaa. Kaikkiin avoimiin vakituisiin sairaanhoitajan tehtäviin ei ole ollut hakijoita. Lääkärivakanssit ovat täynnä. Opiskelijoita ja eläkeläisiä on koko ajan sijaisina. Lomien perumisia ei ole näköpiirissä. ”

”Henkilökunta liikkuu kaikissa tilanteissa osastojen välillä tarvittaessa. Tarvittaessa akuuttiosaston potilaita hoidetaan myös kuntouttavalla osastolla, mutta palliatiiviselle tai geriatriselle osastolle heitä ei sijoiteta.”

Johtava ylilääkäri Riikka Luoto kertoo, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja kuntien terveyskeskussairaaloiden edustus ovat pitäneet kokouksen, jossa on sovittu potilaiden jatkohoitopaikkojen mahdollisimman nopeasta ja sujuvasta järjestämisestä.

”Heti Acutan kriisitilannetta käsitelleen yhteistyökokouksen jälkeen seuraavana päivänä avattiin [Valkeakoskella] kuusi lisäpaikkaa. ”

Kotiutumiseen tukea

Valkeakoskella on myös tiivistetty yhteydenpitoa kotihoitoon ja asumispalveluihin, jotta potilaiden turvallinen kotiutuminen mahdollistuu.

Riikka Luodon mukaan kotisairaalassa on tähän asti hoidettu kaikki sinne soveltuvat potilaat.

”Ketään osastohoitoa tarvitsevaa potilasta ei jätetä osastolle ottamatta, mutta siirtyminen terveyskeskussairaalaan erikoissairaanhoidon osastolta voi joissain tilanteissa pitkittyä.”

Valkeakoskella terveyskeskuspäivystys toimii Tays Valkeakosken yhteispäivystyksessä. Siellä lääkäri tutkii ja hoitaa kaikki potilaat.

”Acutaan lähetetään vain vaativaa yliopistosairaalatasoista hoitoa tai kiireellistä toimenpidettä tarvitsevat potilaat. Näitäkin hoitopolkuja on kehitetty niin, että Taysiin siirtyvän potilaan ei tarvitse aina kulkea Acutan kautta,” Riikka Luoto kertoo.

Ennen päivystykseen hakeutumista kannattaa aina soittaa päivystysapunumeroon 116117, missä arvioidaan hoidon kiireellisyys ja annetaan toimintaohjeet.

Ei sulkuja tai supistuksia

Myös joulun aikaan ja vuoden vaihteessa Tays Valkeakosken päivystys toimii normaalisti. Terveyskeskuksen vastaanottotoimintaan ei tule sulkuja eikä terveyskeskussairaalaan supistuksia toimintaan.

Vuoden alusta lähtien julkiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle. Riikka Luoto vastaa mahdollisiin päivystystä, perusterveydenhuollon avosairaanhoitoa tai vuodeosastoa koskeviin tuon muutosvaiheen riskeihin näin:

”Järjestelmämuutokset voivat vaikuttaa yksittäisten ammattilaisen työskentelyyn, mutta perustyö jatkuu entisellään.”