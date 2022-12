Jouluostoksilla laitteen sähkönkulutus oli vain yksi kriteeri – Näin kuluttajat kommentoivat hallituksen sähkötukea

Kännykkäostoksille tullut Oona Uusitalo sanoo, että puhelimen akunkulutuksella on pieni vaikutus mallin valintaan, mutta on monta tärkeämpääkin asiaa. Kotona Uusitalo on pyrkinyt säästämään sähköä irrottamalla robotti-imurin laturin, kahvinkeittimen sekä leivänpaahtimen seinästä. Uusitalo ei usko, että sähkötuki auttaisi häntä itseään, mutta joillekin siitä voi olla apua. ”Omia vanhempiani mietin, heillä on paljon isommat sähkölaskut kuin minulla. Heitä se ehkä hyödyttäisi.”