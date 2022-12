Kolmessa McDonald’sissa vuotoja hiilidioksidipulloissa, myös Pirkkalassa – kolmelle pahoinvointioireita

Pirkkalassa ja kahdessa helsinkiläisessä McDonald’s-ravintolassa havaittiin vuoto hiilidioksidipulloissa.

Aamulehti

Pirkkalan McDonald’s-ravintolassa kaksi hiilidioksidipulloa vuoti ja kolme henkilökunnan jäsentä sai pahoinvointioireita. Paikalla kävi myös poliisi ja ensihoito.

Vuotoja on havaittu myös kahdessa McDonald’issa Helsingissä.

”Kyseessä on ilmeisesti valmistusvirhe, pullot ovat olleet liian täynnä”, kertoo McDonald’sin viestintäjohtaja Heli Ryhänen. Kyseinen erä vedetään takaisin.

Pirkkalan McDonald’sin yrittäjä Ville Lindén kertoo, että vuoto huomattiin aamupäivällä, kun ravintolasalin ulkopuolella olevissa säilytystiloissa oleva hiilidioksidihälytin alkoi hälyttää.

Pulloja oltiin juuri tuomassa ravintolaan, kun vuoto havaittiin. Lindén sanoo, että heillä kuluu 1–2 hiilidioksidipulloa viikossa. Niitä tarvitaan juomien valmistuksessa.

Palmrothintiellä oleva ravintola suljettiin vuodon jälkeen. Tilat tuuletettiin ja tarkastettiin. Ravintola avattiin uudelleen noin kello 13.

”Hälytinjärjestelmä toimi juuri niin kuin piti, se on hyvä”, sanoo Lindén. Hiilidioksidia on vaikea havaita, se on hajutonta.

Vuotavia hiilidioksidipulloja oli myös kahdessa helsinkiläisessä McDonald’s-pikaruokaketjun ravintolassa tiistaina. Ongelmia oli Herttoniemen ja Ala-Tikkurilan toimipisteissä.

Hiilidioksidia on ilmakehässä luontaisesti, mutta vain vähäisinä pitoisuuksina. Suuret pitoisuudet ovat vaarallisia, koska hiilidioksidi korvaa happea.