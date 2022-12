Lempäälässä rajussa tulipalossa tuhoutuneesta omakotitalosta ei ole löytynyt vainajaa

Poliisi tutkii tapausta toistaiseksi palonsyyntutkintana. Vasta myöhemmin selviää, onko asiassa syytä epäillä rikosta.

Lempäälässä lauantain vastaisena yönä palaneesta omakotitalosta ei ole löytynyt vainajaa. Poliisi kertoi jo viikonloppuna, että talo oli varmasti asuttu, mutta ei kommentoinut, oliko siellä ketään paikalla palon alkaessa.

”Ei ole viitteitä siitä, että asunnossa olisi ollut vainajaa. Kyseinen henkilö, jonka siellä epäiltiin olevan, on itse ollut poliisiin yhteydessä”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lassi Suoranta.

Hirsirakenteinen, Myllynvainiontiellä sijaitseva omakotitalo tuhoutui palossa asuinkelvottomaksi. Hälytys palosta tuli lauantaiyönä kolmen jälkeen. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle talo oli jo ilmiliekeissä.

Suorannan mukaan asian tutkinta on vielä hyvin alkuvaiheessa. Poliisi on yhdessä pelastuslaitoksen kanssa suorittanut paikalla palonsyyntutkintaa. Paloalue on raivattu.

Epäilläänkö tapauksessa rikosta?

”Jatkamme asian viemistä eteenpäin palonsyyntutkintana ja suoritamme siihen liittyviä toimenpiteitä. Vasta näiden jälkeen saadaan tieto siitä, onko asiassa syytä epäillä rikosta”, Suoranta sanoo.