Viime talven vaarallinen touhu jatkuu Sorolan montussa – Kuntoportaita pitkin lasketaan jälleen pulkalla: ”Siinä lähtee henki tai käy vähintäänkin erittäin huonosti”

Kangasalan Sorolan montun kuntoportaita pitkin on laskettu jälleen pulkalla. Liikuntapaikkamestari sanoo, että portaat suljetaan vielä ennen joulua.

Kangasalan Sorolan montun portaat jouduttiin sulkemaan tammikuussa tänä vuonna, kun portaita pitkin laskettiin pulkalla. Portaita pitkin on laskettu mäkeä myös kuluvana talvena ja tästä johtuen portaat suljetaan vielä ennen joulua. Aamulehti kuvasi suljetut portaan tammikuussa.

Aamulehti

Kangasalan kaupungin liikuntapaikkamestari Petri Elo on huolestunut. Hän kertoo, että Sorolan montun suunnalta on kantautunut jälleen viestiä siitä, että kuntoportaita pitkin on laskettu pulkalla alas.

Ilmiö ei ole uusi. Viime talvena kaupunki sulki portaat tammikuussa sen jälkeen, kun lapset laskivat portaita pitkin alas. Elo sanoo, että viime vuonna ihmetystä herätti erityisesti se, että aikuiset vetivät lapset pulkalla ylös ja antoivat laskea alas.

Tänä talvena portaita laskeneet lapset ovat olleet Elon mukaan yksinään liikkeellä.

Kaupunki katsoo, että portaiden sulkeminen on välttämätöntä, sillä niitä pitkin alas laskeminen on hengenvaarallista.

”Siinä lähtee henki tai käy vähintäänkin erittäin huonosti, kun tolppien väliin laske”, Elo sanoo.

Portaat on suunniteltu suljettavan vielä ennen joulua, mutta tarkka päivä ei ole vielä tiedossa. Sorolan montussa sijaitsee myös virallinen pulkkamäki.