Hätkähdyttävä tieto Sastamalan 5.- ja 8.-luokkalaisista: Joka toisen fyysinen kunto on niin heikko, että se voi verottaa terveyttä ja hyvinvointia

Mikä? Move-mittaus

Heitto-kiinniotto-testissä heitetään tennispalloa seinällä näkyvään neliöön ja otetaan siitä koppi.

On osa liikunnanopetusta 5. ja 8. luokan oppilailla.

Sastamalassa tehty vuodesta 2016 lähtien.

Tänä syksynä mittaukseen osallistui Sastamalassa 497 ikäluokkaan kuuluvaa.

Sisältää kahdeksan osiota, jotka mittaavat oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja.

Kolme tulosluokkaa: parhaalla tasolla oppilaan mittaustulos on terveyttä ja hyvinvointia edistävällä tasolla, keskitasolla terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävällä tasolla sekä alimmalla tasolla mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla.

Antaa tietoa niin lapsille itselleen, kuntien oppilashuollolle, vanhemmille kuin yhteiskunnallisille päättäjillekin.

Kertoo lasten ja nuorten elintapojen sekä yhteiskunnan muutoksesta: Lasten ja nuorten liikkuminen on vähentynyt ja fyysisesti passiivinen aika kasvanut, mikä on heikentänyt lasten ja nuorten toimintakykyä. Lasten ja nuorten fyysisellä toimintakyvyllä on vaikutuksia jo nyt ja tulevaisuudessa niin yksilön hyvinvointiin kuin laaja-alaisesti kaikkialle yhteiskuntaan.

Lähde: Opetushallitus