Juuri nyt: Hälytys suuresta liikenneonnettomuudesta – linja-auto kaatunut kyljelleen Punkalaitumella, parikymmentä matkustajaa jumissa sisällä

Punkalaitumella tiellä 2 välillä Forssa–Huittinen on sattunut onnettomuus. Onnettomuudessa linja-auto on kaatunut kyljelleen. Kyydissä on ollut parikymmentä ihmistä.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan matkustajat ovat jumissa auton sisällä, henkilövahingoista ei vielä ole tietoa.

Onnettomuuspaikka sijaitsee Kuljunmaalta 4,7 kilometriä Kanteenmaalle päin. Onnettomuus haittaa liikennettä molempiin suuntiin.

Ensimmäiset pelastuslaitoksen yksiköt olivat paikalla kello 21.24.

Pirkanmaalle on annettu koko sunnuntaiksi varoitus huonosta ajokelistä jäätävän tihkusateen, lumi- ja räntäsateen sekä sään lauhtumisen takia.

