Lauantaina jo kaksi henkeä vajonnut jäihin Pirkanmaalla – pelastuslaitos varoittaa vaarallisesta tilanteesta

Kangasalla jäihin vajosi moottorikelkkailija ja Tampereen Teiskossa mönkijällä liikkunut.

Aamulehti

Pirkanmaan pelastuslaitos varoittaa jäiden olevan nyt petollisia. Lauantaina pelastuslaitoksella on ollut jo kaksi tehtävää, joissa jää on pettänyt kulkijan alta.

Kangasalla Pelisalmen lähellä jäiden läpi upposi moottorikelkka ja Tampereen Teiskon Paarlahdessa mönkijä.

”Molemmat ovat uponneet ihan rantaveteen eli muutaman metrin on kestänyt rannasta jää ja sitten ei olekaan enää tarkisteltu, mikä jään kunto on”, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuspalomestari Tomi-Pekka Olkkonen.

Lauantaina iltapäivällä tilanne oli vielä se, että henkilövahingot oli vajoamistilanteissa vältetty.

Pakkasta on viime aikoina riittänyt, mutta lumipeite on hidastanut järvien jäätymistä. Nyt sää on ennusteiden mukaan lauhtumassa.

”Jäät ovat nyt Pirkanmaalla kovin petollisia ja vaarallisia”, Olkkonen sanoo.