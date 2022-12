Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Voiko potilas joutua odottamaan ruuhkaisessa Acutassa apua vaarallisen kauan? – Päivystyksen johto vastaa

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin akuuttihoidon johtaja Sirpa Rainesalo myöntää, että Acutassa on ollut ainakin läheltä piti -tilanteita, joihin päivystyksen ruuhka on voinut vaikuttaa. Hän kuitenkin vakuuttaa, että Acutasta saa apua, kun on hätä.

Päivystys Acutan ylilääkäri Mikko Franssila sanoo, että potilaita pitää saada nykyistä ripeämmin jatkohoitoon Acutasta. Helpotusta tuo tammikuussa Tampereen yliopistolliseen sairaalaan avattava jatkohoito-osasto. Aamulehti kuvasi Franssilan Acutan edessä marraskuussa 2021.

Aamulehti Mitä päivystys Acutan hurja potilasruuhka tarkoittaa potilasturvallisuuden kannalta? Voivatko vakavasti sairaat potilaat joutua odottamaan hoitoa vaarallisen pitkään? ”Varmasti Acutassa on ollut ainakin läheltä piti-tilanteita, joissa ruuhkatilanne on voinut olla myötävaikuttamassa, mutta en ainakaan suoraan muista, että potilasturvallisuus olisi vakavasti vaarantunut nimenomaan henkilöstövajeen takia”, vastaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin akuuttihoidon toimialuejohtaja Sirpa Rainesalo.