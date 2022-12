Tuulivoimahankkeen suunnittelu eteni Ruovedellä seuraavaan vaiheeseen

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Ruovedelle suunnitellun tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Aamulehti

Ruoveden Murskemäkeen suunnitellaan tuulivoimapuistoa, jonka on suunniteltu sijoittuvan merkittävän maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen läheisyyteen. Rakentamista suunnittelee Abo Wind oy.

Tarkempi sijainti on Ruhalan ja Kaukolan kylien välissä, noin viiden kilometrin päässä Ruoveden keskustaajamasta. Alueelle on suunniteltu rakennettavan korkeintaan viisi tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Pirkanmaan ely-keskus tiedotti tiistaina antaneensa lausunnon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma) ja YVA-menettely etenee seuraavaan vaiheeseen.

Ely-keskus kertoo, että menettelyssä tarkastellaan myös vaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakennettaisi.

YVA-ohjelman mukaan hankkeessa keskeiset arvioitavat vaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, linnustoon, maisemaan sekä maankäyttöön.

Seuraavaksi YVA-menettely etenee arviointiselostusvaiheeseen. Ely-keskus kertoo, että menettelyä toteutettaessa ja arviointiselostusta laadittaessa tulee huomioida hankkeen arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt näkökohdat ja vaatimukset.