Tays on pahoin ruuhkautunut jatkohoitoa jonottavista potilaista: kiireettömiä toimenpiteitä perutaan, uusi osasto käyttöön tammikuussa

Tammikuussa keskussairaalaan perustetaan uusi jatkohoito-osasto, jonka ennakoidaan pidentävän kiireettömän hoidon lykkäyksiä.

Tays on pahoin ruuhkautunut jatkohoitoa odottavista potilaista.

Aamulehti

Jatkohoitoa odottaa Tampereen yliopistollisen keskussairaalan (Tays) vuodeosastoilla poikkeuksellisen monta potilasta, tiedottaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Sen vuoksi Taysin sairaaloissa siirretään nyt kiireettömiä toimenpiteitä, jotta kiireellinen ja päivystyksellinen hoito voidaan turvata.

Kyse on Taysin mukaan kymmenistä potilaista, jotka odottavat turvallista kotiutumista tai perustasoista hoito- tai asumispaikkaa. Myös Taysin päivystys on ruuhkautunut. Päivystykseen tulee Taysin mukaan hakeutua vain tilanteissa, jossa hoito ei voi odottaa oman terveysaseman aukeamista.

Lue lisää: Acutan potilaat voivat pian joutua jonottamaan hoitoa ambulanssissa: ”Tilanne on todella, todella vaikea”

Hoitoaikojen peruuntumisesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti niille, joita asia koskee.

Uusi osasto tammikuussa

Ensi vuonna 9. tammikuuta ruuhkien vuoksi perustetaan uusi jatkohoito-osasto. Osasto edellyttää yhä kiireettömän toiminnan supistamista, jotta osastolle saadaan henkilökuntaa.

Tähän saakka ruuhkia on yritetty purkaa muun muassa yhteistyössä kuntien kanssa, joustopaikkojen käyttöönotolla sekä kehittämällä hoitoon ohjausta. Tilanne ei kuitenkaan Taysin mukaan ole merkittävästi korjaantunut.

Vuoden 2022 aikana Taysissa on ollut jatkuvasti noin 80–120 jatkohoitoa odottavaa potilasta. Se sitoo 12 prosenttia koko vuodeosastokapasiteetista. Yhteensä jatkohoitoa odottavien hoitaminen on sitonut 100–120 hoitajaa, mikä on pois Taysin sairaaloiden normaalista toiminnasta.