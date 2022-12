Laiterikko katkaisi suositun hiihtoladun lumetuksen Ylöjärvellä – Keskiviikkona osa ladusta saadaan auki puolitoista viikkoa aikataulusta myöhässä

Ylöjärven Räikän tykkilumiladun lumetus on ollut vastatuulessa laiterikon takia.

Ylöjärven Räikän tykkilumiladun lumetus keskeytyi joulukuun alussa laiterikon takia. Ylöjärven kaupungin työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpää sanoo, että laiterikosta johtuen tykkilumilatu avautuu noin puolitoista viikkoa aikataulussa myöhässä.

Tanhuanpää kertoo, että latua rakennetaan parhaillaan nopealla aikataululla siten, että jo keskiviikkona illalla osa ladusta on hiihdettävässä kunnossa.

Arvio on, että valmista latupohjaa on keskiviikkona noin 900 metriä ja koko reitti, noin 1,6 kilometriä on valmis hiihdettäväksi viikonloppuun mennessä.

Räikän lisäksi hiihtämään pääsee myös harjulla sekä Haaviston suositulla hiihtoreitillä. Tanhuanpää sanoo, että Haavistolla pitää olla kuitenkin tarkkana, sillä siltojen alaosia ei ole lumetettu. Lumetus pyritään tekemään torstain aikana.

Tanhuanpää sanoo, että vaikka hiihtämään jo pääsee, ladut eivät ole vielä huippukunnossa.