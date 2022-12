Orivedellä jo kolmas vuoto samassa vesiputkessa – korjaustyöt käynnissä

Orivedellä korjataan keskiviikkona vesivuotoa. Viime lauantaina Orivedellä rikkoutui sama linja kahdesta kohtaa.

Aamulehti

Oriveden Asematiellä on keskiviikkoaamuna havaittu jälleen uusi vesivuoto. Vuoto on samassa vesijohto­linjassa, jossa sattui viikonloppuna kaksi erillistä vuotoa.

”Kaivamme kolmatta kertaa samaa kuoppaa auki”, sanoo kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen Oriveden kaupungilta.

Vuodon vuoksi Asematieltä haarautuvan Saarentien kiinteistöt ovat ilman vettä. Kuivasen mukaan Saarentiellä on yhdeksän kiinteistöä.

Korjaustyöt Asematiellä ovat käynnissä. Vielä aamuyhdeksän aikaan Kuivanen ei osaa arvioida, kauanko korjaustyöt kestävät. ”Vuotoa ei ole vielä paikannettu. Paikalla ovat urakoitsijat ja asentajat.”

Vuoto on sattunut vanhassa himaniittilinjassa. Jo viikonloppuna Kuivanen kuvaili, että putkessa on jonkinlaista ”jännitystä”. Tuoreimman vuodon syyn hän sanoo olevan sama. ”Kyse on todella huonokuntoisesta putkesta.”

Asematien alla kulkevassa vesijohtolinjassa sattui kaksi erillistä vuotoa lauantaina. Ensimmäinen vika tuli ilmi aamulla, toinen vuoto iltapäivällä. Vuotojen vuoksi osa asukkaista oli lauantaina useamman tunnin ilman vettä. Lisäksi vesi saattoi olla tavallista sameampaa.

Rikkoutuneesta putkesta vuotava vesi on Kuivasen mukaan puhdasta.

Tämä on päivittyvä uutinen.