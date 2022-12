Acutan potilaat voivat pian joutua jonottamaan hoitoa ambulanssissa: ”Tilanne on todella, todella vaikea”

Taysin Acutan päivystystoimialan vastuualuejohtajan mukaan erittäin vaikeassa ruuhkatilanteessa on parempi, että esimerkiksi sydänvaivoista kärsivät potilaat ovat ambulanssissa kiinnitettyinä monitorilaitteeseen.

Taysin yhteydessä toimiva Acuta-yhteispäivystys on ollut koko syksyn pahasti ruuhkautunut. Kuva on elokuun alusta.

Suomen suurimmassa yhteispäivystyksessä Tampereen Acutassa on yhä useammin tilanteita, että päivystyspotilaille ei ole paikkaa.

Ongelmaa saatetaan joutua ratkomaan jopa niin, että potilaat jonottavat ambulanssissa ensihoitajien valvonnassa pääsyä hoitoon päivystykseen. Ambulanssissa on monitorointilaitteet.

”Päivittäin on tilanteita, että meillä ei ole petipaikkoja vapaana ja joudumme ottamaan ylipaikoille saapuvia potilaita”, sanoo Taysin päivystystoimialan vastuualuejohtaja Mikko Franssila Acutasta.

Franssilan mukaan on nähtävissä, että pian tulee tilanteita, joissa potilaiden täytyy odottaa esimerkiksi puoli tuntia tai enemmänkin hoitoon pääsyä ambulanssissa. Syksyn aikana tilanne Acutassa on mennyt huonompaan suuntaan, ja Franssila pelkää sen pahenevan tulevaisuudessa.

Hän pitää tilannetta ”todella, todella vaikeana”.

”Jos potilaalla on rytmihäiriö tai rintatuntemuksia, ja hän tarvitsisi monitoripaikan ja sitä ei ole tarjota, siinä tilanteessa potilasturvallisuuden kannalta on parempi pitää potilasta vähän aikaa ensihoidon valvonnassa”, Franssila sanoo.

Hän korostaa, että jos ensihoidon kuljettama potilas on A- tai B-kiireellisyys­luokka, he pääsevät hoitoon jonon ohi. Kiireettömämmät saattavat joutua odottamaan.

Toistaiseksi Acutaan on pystytty ottamaan kaikki potilaat vastaan. Sen sijaan Helsingin ja Uudenmaan alueella espoolainen Jorvin sairaala ei ole pystynyt vastaanottamaan ambulansseja kymmeneen päivään.

Vertaus vesiputoukseen

Tampereen yliopistollisen sairaalan yhteydessä toimivassa Acutassa on 65 vuodepaikkaa ja lisäksi koronakohortti.

Tavallisesti potilaan luovutus ensihoidon vastuulta kestää pari minuuttia, jolloin hänet kirjataan päivystyksen vastuulle.

Franssila kuvaa tilannetta vesiputousilmiöksi, jossa ongelmat valuvat alaspäin.

”Koska jatkohoitoon pääsy osastoille sakkaa, potilaat eivät pääse päivystyksestä eteenpäin. Jos he eivät pääse eteenpäin, meillä ei vapaudu paikkoja päivystyksessä”, hän sanoo.

Kolme vuotta sitten 2019 Acutassa potilaan mediaanihoitoaika oli noin 210 minuuttia eli kolme ja puoli tuntia. Nyt mediaaniaika on 280 minuuttia eli neljä tuntia ja 40 minuuttia. Potilaskäyntejä on vuodessa 90 000.

Kuudesta kahdeksaan tuntia kestävien läpimenoaikojen määrä on viime aikoina kasvanut.

”Se kuormittaa henkilökuntaa todella paljon”, Franssila sanoo.

Koska potilaiden täytyy jäädä yön yli päivystykseen, on heille järjestettävä muun muassa ruokahuolto. Aiemmin päivystys oli nopean hoidon paikka, mutta nyt siellä on annettava potilaille arjen hoivaa.

Acuta vastaa koko Pirkanmaan alueen päivystys­palveluista, ja lisäksi Valkeakoskella on sairaalapäivystys. Etenkin iäkkäille koronapotilaille on erittäin vaikeaa löytää jatkohoitopaikkoja, ja he saattavat olla päivystyksessä useita päiviä.

Myös Taysin vuodeosastoilla on paljon tilanteita, joissa puolet osaston potilaista ovat hoivaa, eivät erikoissairaanhoitoa tarvitsevia ikäihmisiä.

”Tulppa on vanhusten hoivapalveluissa ja välimuotoisessa asumisessa. Sairaalapalvelut pitäisi saada sairaanhoidon käyttöön ja vanhuksille hoivaa hoivapaikoissa. Tähän ei ole helppoa eikä halpaa ratkaisua, mutta joku ratkaisu täytyy tehdä”, Franssila sanoo.