Oppilaitokset valmistautuvat nyt järein keinoin sähkökatkoihin – Ulkokäymälöitä, retkisuihkuja ja varavesisäiliöitä: ”Korona-aika opetti meille paljon valmistautumisesta”

Oppilaitoksissa valmistaudutaan nyt täyttä häkää mahdollisiin sähkökatkoksiin. Valmistautumiseen ovat kuuluneet esimerkiksi tiedottaminen sekä erilaisten varusteiden hankinta oppilaitoksiin.

Pakkasen kiristyessä Pirkanmaan alueen oppilaitoksissa on otettu loppukiriä mahdollisiin sähkökatkoihin valmistautumisessa.

Varastoihin on hankittu esimerkiksi taskulamppuja ja varavirtalähteitä. Sähkökatkojen varalle on myös laadittu tarkkoja toimintasuunnitelmia.

Oppilaille ja heidän huoltajilleen on lähetetty tämän viikon aikana ohjeita ja lisätietoja oppilaitosten mahdollisista sähkökatkoista.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun palvelupäällikkö Tuula Grönfors kertoo, että toimintaohjeet lähetettiin Wilma-järjestelmän kautta tiistaina. Ohjeiden taustalla on kuukausien työ.

Grönforsin mukaan Tredun toimipisteiden valmistautuminen sähkökatkotilanteisiin on hyvällä mallilla ja toimintasuunnitelmat valmiina.

Tredulla on kaikkiaan 14 toimipistettä kahdeksassa Pirkanmaan kunnassa. Jokainen toimipiste koulutusaloineen on omanlaisensa ja jokaisella on omat ohjeensa ja valmiudet jatkaa lähiopetusta sähkökatkon aikana.

”Esimerkiksi Ylöjärven Kurun metsäalan opetuksessa iso osa oppimisesta tapahtuu ulkona ilman sähköä muutenkin, joten lyhytaikaisilla katkoksilla ei ole juurikaan vaikutusta”, Grönfors sanoo.

Tredun Santalahdentien toimipisteen koulutus- ja toimipistepäällikkö Sanna Hirvola esitteli oppilaitokseen hankittujen taskulamppujen toimivuutta Aamulehdelle. Taskulamppujen lisäksi Tredu on hankkinut toimipisteisiinsä esimerkiksi otsalamppuja ja kampiradioita.

Tredun toimipaikkoihin on hankittu paljon erilaisia välineitä, joiden avulla järjestyy esimerkiksi valaistus mahdollisissa sähkökatkoissa.

Iso kasa varautumisvälineitä

Tredussa mahdolliset sähkökatkot voivat vaikuttaa tuhansien opiskelijoiden ja opettajien arkeen. Esimerkiksi Tredun suurimmassa toimipisteessä, Tampereen Hepolamminkadulla on noin 3 000 opiskelijaa ja noin 300 henkilöstöön kuuluvaa.

Toimipisteisiin on sähkökatkojen varalta hankittu paljon erilaisia varautumiseen liittyviä tarvikkeita. Yleisimmät ovat tasku- ja otsalamput, kampiradiot sekä varavirtalähteet.

”Lisäksi olemme tehneet hissin käyttöohjeet sekä ohjeita siitä, kuinka huolehdimme, että autoissa on koko ajan polttoainetta. Yksi konkreettinen esimerkki on, että olemme laatineet toimipisteisiin kuulutuspohjia ja toimintaohjeita, joita voimme hyödyntää juuri ennen mahdollista sähkökatkoa”, Grönfors luettelee.

Jos sähköt katkeavat, myös wc:ssä käyntiä joudutaan rajoittamaan. Grönforsin mukaan joihinkin Tredun toimipisteisiin on harkittu hankittavan siirrettäviä ulkokäymälöitä.

Tredun Santalandentien toimipisteessä sähkökatkoihin on varauduttu myös retkisuihkulla ja varavesisäiliöllä. ”On aika ikävä tilanne, jos meillä on esimerkiksi asiakas, jolla on hiusväri päässä juuri silloin, kun sähkökatko tulee, joten olemme varautuneet tähän näin”, Tredun viestintä- ja markkinointipäällikkö Tarja Luukko sanoo.

Mitä? Tampereen toimintaohjeet sähkökatkojen varalle Tampere tiedotti tiistaina, kuinka kouluissa ja päiväkodeissa varaudutaan sähkökatkoihin. Mahdollisiin sähkökatkoihin on varauduttu esimerkiksi hankkimalla varavirtalähteitä, pattereilla toimivia radioita, taskulamppuja. Lisäksi on hankittu muita toiminnan turvaamiseksi tarkoitettuja aineita ja materiaaleja. Ennakoidun ja lyhytkestoisen katkon aikana varhaiskasvatus ja esiopetus pyritään järjestämään omissa yksiköissä. Myös koulujen toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman normaalisti lukujärjestyksen mukaan. Pidempikestoisissa sähkön jakelun keskeytyksissä toiminnan järjestäminen arvioidaan aina erikseen. Tällöin on mahdollista, että toimintaa järjestetään vain valoisaan aikaan. Lähde: Tampereen kaupunki

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun palvelupäällikkö Tuula Grönfors (oik.), Tredun Santalahdentien toimipisteen koulutus- ja toimipistepäällikkö Sanna Hirvola sekä vahtimestari Mika Tennberg tutkivat oppilaitoksiin hankittua kampiradiota.

Ohjeita tippuu koteihin

Oppilaitosten ja esimerkiksi varhaiskasvatuksen mahdollisiin sähkökatkoihin liittyviä tiedotteita ja toimintaohjeita on annettu ainakin Tampereella ja Lempäälässä.

Tampereen kaupungin perusopetuksen johtaja Kristiina Järvelä, kertoo, että samaan tapaan kuin muualla, kouluille on hankittu esimerkiksi taskulamppuja ja varavirtalähteitä.

Järvelän mukaan yleisohjeiden lisäksi kouluilta lähtee myöhemmässä vaiheessa myös yksikkökohtaiset ohjeet. Niissä voidaan käydä läpi esimerkiksi sitä, kuinka opetus järjestetään sähkökatkon aikana ja joudutaanko opetus keskeyttämään joissakin tapauksissa.

”Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka pitkästä sähkökatkosta on kyse, millainen on säätila ja minkä ikäisiä oppilaita koulussa on.”

Järvelä sanoo, että toimintavalmius on Tampereella hyvällä tasolla, mutta lopulta vasta aika näyttää, kuinka hyvällä tasolla.

”Korona-aika opetti meille paljon valmistautumisesta, mutta lopulta se on ensimmäinen sähkökatko, joka määrittelee sen, kuinka hyvin olemme valmistautuneet.”

Tredun Santalandentien toimipisteeseen on hankittu sähkökatkojen varalta retkisuihku. Syynä hankintaan on, että oppilaitokseen kampaamoasiakkaaksi tulleen henkilön hiukset voidaan pestä, vaikka sähköt katkeaisivat.

Takahuhdin koulussa luotetaan päivänvaloon

Tampereen Takahuhdin koulun rehtori Sami Nykänen kertoo, että koulun oma ohjeistus lähtee koulun oppilaille ja heidän huoltajilleen vuodenvaihteen jälkeen.

Nykänen pitää lisätietojen antamisen ajankohtaa alkuvuodesta hyvänä, koska tällöin ollaan lähempänä tilannetta, jossa sähkökatkot ovat mahdollisia.

Takahuhdin koulussa taskulamppuja ja radioita on jo hankittuna. Lisäksi koulussa aiotaan varautua sähkökatkoihin isommilla vesikanistereilla.

Nykänen arvioi, että koulussa pärjätään hyvin, mikäli sähkökatkot ovat suunniteltujen tunnin tai kahden mittaisia.

”Aika harvoin oppilaat käyvät wc:ssä tai juomassa kesken oppitunnin. Mikäli sähkökatko tulee keskellä päivää, ikkunoista tulee sen verran valoa, ettei se aiheuta juurikaan häiriötä opetustyöhön.”

Kyniä ja vihkoja kouluille

Myös Lempäälän sivistysjohtaja Nina Lehtinen kokee, että koronapandemia opetti paljon varautumisesta ja reagoinnista poikkeustilanteissa.

Lempäälässä tärkeäksi on nähty se, ettei toiminta ole digiriippuvaista.

”Sähkökatkojen varalle olemme tilanneet kouluille esimerkiksi lisää kyniä ja vihkoja, jotta opetus ei jää siitä kiinni, ettei tietokoneita pysty käyttämään.”

Kynien ja vihkojen lisäksi hankintalistalla ovat olleet esimerkiksi heijastinliivit, myrskylyhdyt, kosteuspyyhkeet sekä vesikanisterit.

”Lisäksi olemme lähettäneet huoltajille viestiä, että lapsilla tulisi olla lämmintä vaatetta päällä ja kännykkä ladattuna, jotta siitä voisi käyttää myös taskulamppua.”