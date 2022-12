Kuvat ja video: Lunta on tullut Tampereella yön aikana jo niin paljon, että kaivinkoneellekin riittää töitä – lisää on luvassa

Tuuli ja kinostuminen voi nyt vääristää lumikertymiä havaintoasemilla. Härmälässä 12 tunnin kertymä näyttää vain 4 sentin lisäystä lumimäärään.

Aamulehti

Lumisade ja tuisku ovat aiheuttaneet tiistai-aamuna muutamia liikenneonnettomuuksia Pirkanmaalla. Maakunnassa on voimassa liikennesäävaroitus lumipyryn ja pöllyävän lumen vuoksi sekä pakkasvaroitus.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Juha Seppälä kertoo ennen puolta kahdeksaa tiistaiaamuna, että hälytyksiä oli ollut puolenyön jälkeen vain 6 kappaletta.

”Varauduimme isompaan määrään tehtäviä. Oli varauduttu hälyttämään lisää porukkaa, mutta siihen ei ole ollut tarvetta.”

Huonon ajokelin aiheuttamia ulosajoja oli näistä kolme ja yksi oli puun kaatumisen aiheuttama vahingontorjunta. Onnettomuudet eivät ole aiheuttaneet henkilövahinkoja.

Ulosajoista kaksi tapahtui Ylöjärvellä ja yksi Sastamalassa. Kaatunut puu katkaisi Hannanhaantien Ylöjärvellä raivaustöiden ajaksi. Muuten onnettomuudet eivät ole aiheuttaneet ongelmia liikenteelle.

Fintrafficin tieliikennekeskuksen liikenneoperaattori Sami Räihä kertoi Aamulehdelle tiistaina aamulla, että päätiet on saatu aurattua, mutta pienemmillä teillä lunta saattaa olla edelleen reilusti. Räihä sanoo, että huono ajokeli jatkuu koko tiistain ajan.

Kello 8.02 pelastuslaitos sai tehtävän liikenneonnettomuudesta Tampereella Ysitiellä Hervannan liittymän ja Santaharjuntien liittymän välissä. Peräkärryä vetäneen henkilöauton ja toisen henkilöauton törmäyksen aiheuttaman tieltä suistumisen vuoksi paikalla oli suljettu ajokaista Tampereen suuntaan. Tieliikennekeskus tiedotti kello 8.41, että tilanne on ohi.

Tampereen Infralta kerrotaan, että koko aurauskalusto on ollut liikenteessä aamuyöstä lähtien.

Lue lisää: Peräkärryä vetänyt henkilöauto ja toinen auto kolaroivat Ysitiellä – ei henkilövahinkoja

Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse kertoo Twitterissä, että tiistaiaamun aikana on jouduttu perumaan kaksi linjan 38 bussivuoroa. Toinen perutuista vuoroista oli kello 5.55 Lentävänniemestä kohti Hervantaan ja toinen kello 6.55 Hervannan ja Lentävänniemen välinen vuoro Taysille asti. Nysse ei kerro Twitterissä, mistä peruutukset mahdollisesti johtuvat.

Hatanpään koulun luona lunta satoi sakeasti kahdeksan aikaan aamulla.

Lempäälän Kuljussa tie oli aurattu puhtaaksi tiistaiaamuna.

Lumenajo aloitettu

Tampereen Infra hoitaa kolmea lumenvastaanottopaikkaa. Rakennuttajainsinööri Juha Junno kertoo, että lumenajo Ruskon ja Kolmenkulman alueelle aloitettiin viime viikolla perjantain vastaisena yönä. Tiistai-aamupäivään mennessä lumikuormia on ajettu vasta alle 200, mutta tahti kiihtyy kun tilat lumen säilömiseen alkavat loppua.

”Kun tämän sateen jälkeen on lähes 30 senttiä lunta, niin silloin alkaa lumenajo.”

Junnon mukaan lunta voidaan ajaa parhaimmillaan 600–800 kuormaa vuorokaudessa.

Aarikkalan lumenvastaanottoalue Hakametsässä, jonne mahtuu noin 7 000 kuormaa lunta, avataan vasta 9. tammikuuta. Aarikkala ajetaan perinteisesti täyteen, ja kahteen muuhun vastaanottopaikkaan mahtuu yhteensä enintään 30 000 kuormaa lunta.

Juupajoella 41 senttiä lunta

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki kertoo, että lumikertymät havaintoasemilla näyttävät nyt erilaisia lukemia, koska lunta on kinostanut tuulen takia. Härmälässä on kertynyt lisää lunta 12 tunnin aikana havaintoasemalla vain neljä senttiä, Juupajoen Hyytiälässä lumen lisäys on 12 senttiä. Lunta oli aamulla Hyytiälässä peräti 41 senttiä ja Härmälässä 23 senttiä.

”Se ei vaikuta luotettavalta, puhuisin noin 30 sentistä. Sen ympäristöalueilla on lunta noin 30 senttiä.”

Lumisade jatkuu vielä Tampereen seudulla vielä tiistain ajan. Lunta voi Rauhamäen mukaan kertyä vielä alle 5 senttiä lisää. Tuuli tyyntyy päivän aikana.

Lähipäivät näyttävät Tampereen seudulle samanlaista, noin 10 asteen pakkasta kuin tiistainakin.

Talvinen näkymä tiistaiaamulta Tampereen Härmälästä, vaikka virallinen yön lumikertymä on vain neljä senttiä.

Myös Tampereen Pispalassa oli tullut runsaasti lunta.

Autolla työssä käyvät saivat aloittaa aamunsa harjaamalla auton puhtaaksi lumesta.

Uutinen päivittyy.