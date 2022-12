Pirkkalassa vuosi sata litraa syövyttävää ainetta – yksi henkilö altistui

Aamulehti

Pirkkalassa Linnakalliontiellä sattui maanantai-iltana vaarallisen aineen onnettomuus, kun tuhannen litran IBC-kontti alkoi vuotaa syövyttävää typpihappoa.

Yksi henkilö altistui aineelle. Henkilö on mahdollisesti hengitellyt höyryä ja on nyt ensihoidon tarkastettavana, kertoo tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Juha Seppälä.

”Ei ole ilmeisesti roiskeita saanut. Tuskin on mitenkään vakavasti loukkaantunut, hän on kävellyt itse ambulanssin luo. Ärsytysoireita voi tulla hengitysteihin, jos on hengitellyt ainetta, mutta siitäkään ei ole varmuutta, onko hengitellyt vai ei”, sanoo Seppälä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta kello 21.41. Seppälä kertoi kello 22.10, että pelastuslaitos pyrkii parhaillaan paikallistamaan, missä ainetta on ja tekemään tilanteen vaarattomaksi.

Alkutietojen mukaan onnettomuus on sattunut pihalla eikä sisätiloissa. Seppälän mukaan ainetta on vuotanut sata litraa. Pelastustöiden arvellaan kestävän noin tunnin verran.

Onnettomuuden syy ei vielä ole selvillä.