Katso jättivertailusta oman kuntasi tiedot: velan määrä, tulos, veroprosentti ja muut tärkeimmät ensi vuoden luvut

Monessa Pirkanmaan kunnassa tulevan vuoden huolenaiheet ovat yhteisiä. Ilonaiheissa esiin nousee niin rakennushankkeita, maksutonta varhaiskasvatusta kuin erityisiä juhlan aiheitakin. Kävimme läpi kuntien ensi vuoden talousarviot ja kokosimme Pirkanmaan 23 kunnan olennaiset talousluvut ja nostot ensi vuoden ilon- ja huolenaiheista.

Miltä näyttää vuosi 2023 Pirkanmaan kunnissa? Kysyimme asiaa kaikista 23 kunnasta. Esiin nousee yhteisiä huolenaiheita ja monenlaisia ilonaiheita. Kokosimme juttuun myös olennaiset talousluvut ja isoimmat investoinnit.

Jutun tiedot on koottu pääosin kuntien hyväksytyistä talousarvioista, jos talousarvio oli hyväksytty ennen 14. joulukuuta. Muissa tapauksissa tiedot ovat talousarvioesityksestä. Lisäksi juttuun on haastateltu kuntien johtajia. Asukaslukutieto 31.12.2021 on Tilastokeskuksen väestörakennetilastosta. Kunnat ovat aakkosjärjestyksessä.