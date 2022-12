Nokialla auto suistui syvälle metsään, palomestari: sunnuntain kymmenessä kolarissa kaksi syytä – maanantai ei tuo keliin helpotusta

Maanantai ei tuo helpotusta, sillä Etelä-Suomeen luvataan lumimyräkkä, jossa lunta voi tulla jopa 15 senttiä.

Lunta on sateiden jäljiltä teillä runsaasti, eikä kaikkia teitä ole vielä aurattu. Tampereen Ruotulassa Teiskontien ja Jaakonmäentien risteys on isojen lumikasojen täyttämä. Risteys näytti tältä 11. joulukuuta iltapäivällä.

Peltiä on mennyt ruttuun kymmenkunta kertaa päivän aikana Pirkanmaalla. Tilanne ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Jari Hiltunen kertoo, että Nokialla auto suistui syvälle metsään valtatiellä 12 kello 16.20. Onnettomuus sattui Tottijärven risteyksestä pari kilometriä Turun suuntaan.

Hiltunen kertoo, että paikalle meni ensihoidon yksiköitä. Metsään mennessä autossa oli kaksi henkilöä, mutta vammojen vakavuudesta ei ollut tietoa.

Päivän mittaan kolareita on sattunut useita.

”Ihmiset liikkuu, on liukasta ja keli on huono. Hitaasti pitäisi mennä. Se on se tilannenopeus ja että ajetaan liian lähellä toista. Selkeästi voi sanoa, että näistä se johtuu”, Hiltunen kommentoi päivän onnettomuuksien syitä.

Hän arvioi neljän aikaan, että pelastuslaitokselle riittää töitä koko illaksi.

Kello 18:aan mennessä kolareita oli sattunut 11. Viimeisin sattui onnettomuuksia listaavan Tilannehuoneen mukaan kello 17.35 Tampereella.

Kolareita vain muutaman minuutin välein

Hiltunen kertoi Aamulehdelle, että pahimmillaan kolareita on sattunut muutaman minuutin välein eri puolilla Tamperetta ja Pirkanmaata. Hieman yli iltapäiväneljään mennessä kolareita oli sattunut yhdeksän.

Kello 16.08 pelastuslaitosta tarvittiin valtatie yhdeksällä Hankkiossa. Auto oli osunut kaiteeseen keula edellä.

Valkeakosken ja Pälkäneen rajan tuntumassa Pälkäneen suunnasta tullut pakettiauto ajautui ojaan. Onnettomuus sattui kello 13.49.

Hervannan valtaväylällä sattui peräänajo kello 13.21. Toinen ajoneuvoista päätyi ojaan.

Kello 13.06 Paasikiventiellä auto pyöri renkaillaan ympäri ja päätyi penkkaan 13.06.

Kello 12.32 Otavalankadulla rautatieaseman tuntumassa sattui peräänajo. Toinen osallinen poistui paikalta. Hiltusen mukaan ensihoito kävi paikalla tarkistamassa henkilöitä.

Kello 12.29 Aitolahdentiellä auto suistui päin puuta. Pelastuslaitos sai hälytyksen. Kuljettaja ei päässyt pois autosta ja pelastuslaitos auttoi hänet pois ajoneuvosta.

Kello 10.10 oli henkilöauto ajanut penkkaan Porintiellä Nokialla, mutta kun pelastuslaitos ehti paikalle, autoa ei enää näkynyt paikalla, eikä pelastuslaitoksen apua tarvittu.

Kello 7.02 Jyväskyläntiellä auto ajautui päin kaidetta. Ensihoitoa tarvittiin paikalle tarkistamaan vammat.

Kello 03.07 Lempäälässä auto suistui penkkaan Valkeakoskentiellä Lipontien kohdalla, mutta ketään ei tavoitettu paikalta.

Huono keli jatkuu

Alkuviikon sääennusteiden mukaan kehno ajokeli jatkuu maanantaina, kun Etelä-Suomeen rantautuu lumimyräkkä. Lunta voi tulla jopa 10-15 senttiä.

Sunnuntaina lunta oli runsaasti esimerkiksi risteyksissä ja väylillä, kun kunnossapito keskittyi isoihin teihin.

