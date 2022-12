Tampereella on avoinna 12 luistelukenttää ja muuallakin useita – ainakin nämä kentät ovat jo auki

Kävimme läpi Pirkanmaan kuntien luistelukenttien tilanteen. Sastamalassa auki on yhdeksän kenttää tai kaukaloa ja Akaassakin kolme.

Aamulehti

Tampereella on avattu yhteensä 12 luistelukenttää ja kaukaloa. Lisäksi jäädytystä tehdään kovaa tahtia, ja työt ovat kesken 35 luistelupaikassa.

Tampereen Infran viheralueiden kunnossapidon työpäällikkö Teemu Kylmäkoski kertoo, että kenttien jäädytysjärjestykseen vaikuttaa alueellinen tasapuolisuus. Tavoite on, että kenttiä olisi tasapuolisesti käytössä ympäri kaupunkia. Lisäksi esimerkiksi koulujen kentät ja kaukalot ovat listan kärkipäässä.

Tekojäät Koulukadulla ja Sorsapuistossa houkuttelevat luistelijoita kauempaakin, ja ne avautuvatkin ensimmäisenä.

Yhteensä kenttiä on yli 150. Tampereen Infran kunnossapitovastuulle kuuluu näistä suurin osa. Osaa pitää kunnossa kaupungin liikuntapalvelut.

Luistelukenttien kunnossapito työllistää paljon. ”Meillä on viherkunnossapidossa 60 työntekijää ja yksi talvityökohde ovat luistelukentät. Koko työpanos ei mene luistelukentille, mutta suuri osa menee.”

Kulunut talvi on ollut jäädytyksen näkökulmasta hyvä: vaikka pakkasta voisi olla enemmänkin, satanut lumi on voitu tampata kentän pohjaksi ja keli on pysynyt miinuksella.

Kylmäkoski sanoo, että kentistä mahdollisimman suuri osa pyritään saamaan kuntoon ennen joulua. ”Mahdollisesti pukinkonttiin tulee talviliikuntavälineitä. Olisihan se kiva, että niitä pääsisi kentille koettamaan.”

Ajantasaiset tiedot päivittyvät ulkoilun olosuhdepalveluun, jonka löytää Tampereen kaupungin verkkosivuilta.

Pirkanmaalla useita kenttiä auki

Myös muualla Pirkanmaalla pääsee jo luistelemaan. Esimerkiksi Sastamalassa on avoinna yhdeksän kenttää ja kaukaloa eri puolilla kaupunkia. Akaassa on auki kaksi kenttää ja kaukalo. Useammassa kunnassa on avoinna yksi kenttä.

Pirkkalan kunnan sivujen mukaan yksi kentistä on puolittain luistelukunnossa ja merkitty karttaan tyydyttäväkuntoiseksi.