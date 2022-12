Vakavista sisäilmaongelmista kärsivän koulun kaikki luokat aiotaan nyt siirtää väistötiloihin Ylöjärvellä

Yläluokkien toiminta on tarkoitus siirtää Tredun Metsätien toimipisteeseen. Parkkuun entinen koulukiinteistö vuokrataan alaluokkien väistötiloiksi.

Ylöjärvellä suunnitellaan nyt Kurun yhtenäiskoulun kaikkien luokkien siirtämistä väistötiloihin. Syynä ovat koulussa ilmenneet vakavat sisäilmaongelmat.

Tiistaina 13. joulukuuta kokoontuvalle Ylöjärven kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään, että Kurun yhtenäiskoulun yläluokkien toiminta siirretään Tredun Metsätien toimipisteeseen. Alaluokkien väistötilaksi on tarkoitus vuokrata Parkkuun entinen koulukiinteistö.

Tekninen lautakunta käsitteli Kurun yhtenäiskoulun väistötiloja kokouksessaan keskiviikkona 7. joulukuuta. Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätösesitys nojaa tilojen osalta teknisen lautakunnan päätökseen.

Mitä? Vakava sisäilmaongelma Kurun yhtenäiskoulun huono kunto paljastui syyskuussa tehdyssä kuntotutkimuksessa. Koulu on rakennettu ja otettu käyttöön 1960-luvulla. Kuntotutkimuksen perusteella koulun ulkoseinärakenteissa on laajat mikrobivauriot. Kosteusvaurioita havaittiin myös maanvastaisissa seinissä ja väliseiniksi jääneissä vanhoissa ulkoseinärakenteissa. Epäilyjä ongelmista on ollut jo pitkään. Lapsilla on ollut sisäilmaongelmiin viittaavia oireita kuten päänsärkyä, flunssaa sekä huonovointisuutta.

Neuvotteluja käyty

Neuvottelut Tredu-Kiinteistöt oy:n kanssa ovat jo pitkällä. Muuttotoimet voidaan aloittaa heti, kun yksityiskohdista on sovittu ja vuokrasopimus on allekirjoitettu. Koulutyö Tredun Metsätien toimipisteessä voisi käynnistyä tammikuussa 2023.

Neuvottelut Parkkuun entisen koulun tilojen vuokraamisesta ovat vielä kesken, mutta monista asioista on jo alustavasti sovittu. Parkkuun entisessä koulukiinteistössä täytyy tehdä joitakin muutostöitä ennen koulutyön aloittamista. Tavoitteena on, että muuttotoimet alkavat heti, kun muutostyöt on tehty ja tilat ovat käytettävissä.

Uusi koulu

Mikäli asiat etenevät suunnitellusti, Kurun yhtenäiskoulun alueelta koulukäyttöön jäisivät ainoastaan niin sanottu pajarakennus ja urheilutalo. Koulun keittiö jatkaa toimintaansa ainakin kesään 2023 saakka. Väistötilat olisivat lähtökohtaisesti käytössä siihen saakka, kunnes Kurun yhtenäiskoulun uusi koulurakennus on valmis.

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee kokouksessaan myös muita väistötiloihin liittyviä opetus- ja muuttojärjestelyjä sekä koulukuljetuksia.

Kuruun rakennetaan uusi yhtenäiskoulu vuosina 2024–2025. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7,7 miljoonan euron hankkeen talousarviokokouksessaan 14. marraskuuta 2022. Kurun yhtenäiskoulussa on vuosiluokkien 1–9 oppilaita noin 180.