Kangasalla Lamminrahkan alueelle rakentuvan uuden koulukeskuksen harjannostajaisia vietettiin perjantaina. Juuri nyt työmaalla on menossa kaikkein kiireisin vaihe, ja työvahvuus on kaikkein suurin.

Kangasalle Lamminrahkan uuteen kaupunginosaan rakentuu parhaillaan Lamminrahkan koulukeskus. Koulukeskuksen rakennustyömaalla on juuri menossa kaikkein kiireisin vaihe, sillä joka puolella tehdään jotain. Työvahvuus on SRV:n työmaamestarin Matti Seistolan mukaan 90. Se on rakennusurakan suurin määrä.

Harjannostajaisia vietettiin perjantaina 9. joulukuuta.

Lamminrahkan koulukeskuksessa vietettiin perjantaina 9. joulukuuta harjannostajaisia. Koulukeskuksen liikuntasalissa esiintyi Suoraman koulun kuoro.

Lamminrahkan alueen projektipäällikkö Sanna Karppinen asetteli Lamminrahkan alueelta keräämiään kuusenoksia koristeeksi pöytiin.

Rakennustyöt aloitettiin marraskuussa 2021. Silloin kohteessa tehtiin perustuksia. Koulukeskuksen betonirunkoa alettiin tehdä helmikuun puolessavälissä 2022. Se valmistui juhannuksena samoin kuin teräsrunko. Rakentaminen lähti liikkeelle koulukeskuksen A-lohkosta, josta edettiin B- ja C-lohkoon. Niihin tulee luokkatiloja ja varhaiskasvatuksen osuus.

Nyt ovat käynnissä julkisivu- ja muuraustyöt. Sisätiloissa kaikki vaiheet ovat käynnissä, ja sinne tehdään esimerkiksi väliseiniä ja talotekniikkatöitä.

Kiirettä pukkaa myös sen vuoksi, että runkovaiheessa jäätiin aikataulusta hieman jälkeen, kertoo SRV:n projektipäällikkö Mika Majaniemi. Myöhästyminen on kuitenkin vain päivien mittainen, ja nyt sisävalmistusvaiheessa aikataulua on pyritty kirimään.

SRV:n projektipäällikkö Mika Majaniemi (vas.), Kangasalan kaupungin rakennuttaja Timo Harra, Lamminrahkan koulukeskuksen pienten lasten yksikön johtaja Hannu Päivinen ja koulukeskuksen rehtori Jarkko Liuha vierailivat perjantaina 9. joulukuuta luokkatiloissa.

Mikä? Lamminrahkan koulukeskus Koulukeskus koostuu kolmesta lohkomaisesta rakennusmassasta. Liikuntasali oli vielä 9. joulukuuta lähes kauttaaltaan huputettuna. Valmistuu kesäkuussa 2023. Tarjoaa tilat päiväkodin 110 lapselle ja 0.–6. luokkien 665 lapselle. Toiminta alkaa elokuussa 2023. Rakennuksen laajuus on noin 11 000 bruttoneliömetriä. Kokonaiskustannusarvio on noin 36 miljoonaa euroa. Kangasalan kaupunki järjestää tiloissa opetusta myös Tampereen puolella sijaitsevan Ojalan asuinalueen 3.–6. luokkien lapsille. Koulu on kyseisten luokkien osalta Tampereen ja Kangasalan yhteishanke. Koulukeskuksen yhteyteen valmistuu 2020-luvun lopulla myös yläkoulu.

Iso liikuntasali

Koulun toiseen kerrokseen valmistuu tuhannen neliön liikuntasali, jonka erikoisuutena on betonilattiaan valetut jousivaimennukset äänen ja värähtelyn hallitsemiseksi.

Sali on mahdollista jakaa jakoverhoilla kolmeen erilliseen, ääntä eristävään tilaan.

Koulukeskukseen rakentuu iso liikuntasali, joka on jaettavissa kolmeen eri lohkoon.

Salin korkeudeksi tulee 9 metriä, joten se on sopivan korkea esimerkiksi aikuistason pallopeleihin. Rajoittavia tekijöitä ovat kuitenkin yleisökapasiteetti ja joustolattia, joka ei välttämättä sovellu kaikkiin palloilulajeihin. Salin yläpuolelle eli koulukeskuksen kolmoskerrokseen tulee 150 ihmisen hattuhyllykatsomo.

Kangasalle on rakentumassa myös muita saleja, mutta Lamminrahkan koulukeskuksen sali on selvästi isoin niistä, sanoo kaupungin rakennuttaja Timo Harra. Esimerkiksi Kangasalan Ruutanaan on tulossa 800 neliömetrin sali.

Koulukeskuksen on suunnitellut Verstas Arkkitehdit oy vuonna 2019 käydyn yleisen arkkitehtuurikilpailun voittotyön pohjalta. Kuvassa arkkitehdit Väinö Nikkilä, Mika Lundberg sekä Teemu Aarnio.

Muunneltavat tilat

Koko koulukeskus koostuu kolmesta lohkomaisesta rakennusmassasta sekä niitä yhdistävästä kaksikerroksisesta tilasta eli sydänaulasta. Aula toimii sisääntuloaulana, ruokasalina ja juhlatilana näyttämöineen.

Rakennuksen on suunnitellut Verstas Arkkitehdit oy vuonna 2019 käydyn yleisen arkkitehtuurikilpailun voittotyön pohjalta. Arkkitehti Väinö Nikkilä kertoo, että Lamminrahkan alueelle haluttiin luoda yhteinen rakennus. Alue rakentuu ikään kuin koulukeskuksen ympärille. Rakennussuunnittelija Teemu Aarnio kertoo, että liikuntasali avautuu Lamminrahkan alueen Kyläpuun aukiolle.

Tältä näyttää Lamminrahkan koulukeskuksen sydänaulassa. Oikealla näkyy aulaan rakentuvan näyttämön aukkoa.

Koulukeskuksessa tehdään nyt sisätiloissa esimerkiksi väliseiniä ja talotekniikkatöitä.

Rakennuksen neliöt on haluttu käyttää tehokkaasti, ja siksi sen on suunniteltu palvelevan aluetta aamusta iltaan. Koulupäivien jälkeen se on iltaisin ja viikonloppuisin eri harrastusryhmien ja seurojen käytössä.

Rakennusta voi muokata myös käytön mukaan. Lamminrahkan koulun rehtorin Jarkko Liuhan mukaan kaikilla koululuokilla ei välttämättä ole koulussa omaa luokkahuonetta. Kaikille oppilaille on kyllä tilaa säilyttää henkilökohtaisia tavaroita. Luokkatiloja voi siirrellä siirtoseinillä.

Koulukeskuksen toiminta aloitetaan elokuussa 2023, vaikka silloin Lamminrahkan alueella ei todennäköisesti ole vielä yhtäkään asukasta. Ensimmäiset kohteet valmistuvat lokakuussa 2023.

”Alkuun tämä on pieni yksikkö oppilasmäärältään. Koulu kyllä täyttyy ajan kuluessa”, sanoo rehtori Jarkko Liuha.