Valkeakosken tulevaan talonäyttelyyn tavoitellaan vähintään 10 000:ta kävijää – Näin paljon maksavat tontit, joita pääsee hakemaan alkuvuodesta

Juusonniityksi nimetylle Lotilan pellolle Valkeakoskella tulee 23 talonäyttelyalueeseen kuuluvaa tonttia.

Tilaajille

Aamulehti

Valkeakosken kesään 2024 valmisteltava talonäyttely saa ensi vuodeksi määräaikaisen projektipäällikön. Tehtävään on nimetty Valkeakosken kaupungilta toimistosihteeri Siiri Nieminen, joka on hoitanut tehtävää oman toimensa ohessa jo kuluvana syksynä. Talonäyttelyllä on työryhmä, joka pitää kokouksia ja yhteyttä tiuhaan.