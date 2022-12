Tuomi Logistiikan kuljetuksissa ongelmia: autoja myöhässä, jonotusajat puhelinlinjalle pitkiä – Toimitusjohtaja: ongelmien taustalla on kolme tekijää

Pirkanmaalaisella Tuomi Logistiikalla on aiemminkin ollut ongelmia kuljetusten järjestämisen kanssa.

Aamulehti

Pirkanmaalaisella hankinta- ja logistiikkayhtiö Tuomi Logistiikalla on ongelmia sen välittämissä yksilö- ja ryhmäkuljetuspalveluissa. Autojen saatavuudessa on ollut puutteita, kuljetukset ovat myöhästyneet ja jonotusajat Tuomi Logistiikan puhelinlinjalle ovat olleet pitkiä. Ongelmat ovat jatkuneet nyt kuukauden ajan.

”Ongelmien taustalla on kolme päätekijää, joiden yhteisvaikutus on valitettavasti näkynyt asiakkaillemme”, kertoo Tuomi Logistiikan toimitusjohtaja Vesa Haapamäki.

”Reilu kuukausi sitten otettiin käyttöön uusi järjestelmä, jonka kanssa on ollut alkukankeuksia. Myös kuljettajapula on lisännyt haasteita kuljetusten järjestämisessä. Nyt päällä oleva flunssakausi on vaikuttanut kuljetustenohjauskeskuksemme henkilöstöresurssin töissä oloon.”

Kuljettajapula vaivaa edelleen

Haapamäki vakuuttaa, että uuteen järjestelmään liittyvät ongelmat on suurimmalta osin jo selätetty. ”Ne ovat ratkeamassa hyvää vauhtia”, hän sanoo. ”Ja mitä tulee flunssakauteen, niin sekin varmasti asettuu tässä. Sairastumiset tulevat vain välillä ryppäissä.”

Kuljettajapula sen sijaan on vaivannut Tuomi Logistiikkaa jo pidempään. Lokakuussa Aamulehti uutisoi ongelmista Tampereen koulukyydityksissä, joiden järjestämisestä Tuomi Logistiikka vastaa. Silloinkin Haapamäki mainitsi ongelmien syyksi kuljettajapulan.

”Kuljettajapulassa on kyse pidemmästä ilmiöstä, joka on vaivannut vuoden ajan, ehkä pidempäänkin. Se näkyy ilman muuta meidän välittämissä kuljetuksissa, mutta koskee monia muitakin kuljetusvälineitä. Se ei ole meidän käsissämme. Autoja ja kuljettajia on rajallinen määrä ja kyytiä tarvitsevia paljon”, Haapamäki sanoo.

Tuoko joulu lisää ongelmia?

Haapamäki myöntää, että lähestyvä joulun ja vuodenvaihteen aika voi tuoda mukanaan lisää haasteita, sillä silloin ihmiset liikkuvat paljon, ja kalusto on sen vuoksi tiukilla. Ja ensi vuoden alussa toimintansa aloittava hyvinvointialue vaikuttaa myös toimintakäytäntöihin.

Aamulehteen yhteyttä ottanut lukija kertoi, ettei kyydinvälityspalveluiden ongelmien vuoksi Tuomi Logistiikalta ole uskaltanut tilata matkoja kuin aivan pakollisiin menoihin, ja kun kyydin on tilannut, auto on voinut tulla paikalle myöhässä. Mitä Haapamäki tästä ajattelee?

”Ilman muuta uskaltaa ja kannattaa tilata, jos kuljetukselle on tarvetta ja on oikeutettu näihin yhteiskunnan tukemiin kyyteihin. Suurin osa kyydeistä kyllä onnistuu, ja meillä on käynnissä toimenpiteitä, että autojen saatavuus paranisi.”