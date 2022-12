Tässä ovat Aamulehden Valo-palkinnon voittajat – Tamperelainen kiekkoilmiö on yleisön suosikki

Aamulehden Valo-palkinnon yleisöäänestyksen vuoden 2022 voittajat ovat Sandvik Mining and Construction, tekonivelsairaala Coxa, Laukon kartano ja Ilveksen ja Tapparan luoma kiekkoilmiö. Aamulehden toimituksen valinta palkinnon saajaksi on SPR:n Kalkun logistiikkakeskus.

Kuva on täynnä pirkanmaalaista huippuosaamista eli Aamulehden Valo-palkinnon saajia vuonna 2022. Palkintoja vastaanottivat Aamulehden toimituksessa vasemmalta alkaen Lasse Fihl, Liisa Lagerstam, Kim Asunta, Päivi Kautiainen, Ari Mäntyvaara, Teemu Moilanen, Timo Laitinen, Soile Siidoroff, Aki Hautamäki ja Jani Vilenius.

Aamulehti

Aamulehden Valo-palkinnot on jaettu nyt toista kertaa. Ensimmäisen kerran Valo-palkinnot jaettiin Aamulehden 140-vuotisjuhlassa vuosi sitten.

Aamulehti jakaa vuosittain Valo-palkintoja ihmisille, yrityksille ja tahoille, jotka ovat lisänneet omalla työllään Pirkanmaan hyvinvointia ja menestystä.

Lue lisää: Tässä ovat Valo-palkitut! – Taysin koronahoito nousi yleisön suosikiksi huikealla äänimäärällä: ”Yhteistyö ja sitkeys ovat ne, millä tässä pärjätään”

Tänä vuonna palkintojen saajia äänestettiin neljässä eri kategoriassa. Ääniä annettiin yhteensä 13 101. Kategorioiden eniten ääniä saaneet palkittiin. Lisäksi toimitus valitsi yhden palkittavan.

Palkinnot ovat Aamulehden kuvajournalistien näyttäviä kuvia Tampereelta ja Pirkanmaalta, joissa näkyy valo. Palkinnot kertovat kuvajournalistien työn tärkeydestä elämämme, ympäristömme ja tekijöiden dokumentoinnissa tuleville sukupolville.

Alta löydät kaikki palkittavat, palkintoperustelut ja linkit laajoihin juttuihin palkittavista.

Kasvua Pirkanmaalle

Sandvik Mining and Construction, 1 209 yleisöääntä

Sandvikin palkinnon vastaanottivat teknologiajohtaja Jani Vilenius (vas.), teknisten palvelujen johtaja Päivi Kautiainen ja porakoneliiketoiminnan johtaja Timo Laitinen.

Palkintoperustelut: Tampereen suurin yhteisöverojen maksaja on jo ollut vuosia verolistan kärkipäässä ja luonut omalla osaamisellaan valtavan määrän hyvinvointia Pirkanmaalle. Nykyinen Sandvikin Tampereen osa on myös jatkumoa Tampellan teollisuushistorialle.

Ainutlaatuista koekaivostoimintaa on tehty jo 50 vuotta Tampereen Myllypurossa. Nykyisin yhtiö kehittää uuden sukupolven sähköisiä- ja digitaalisia porauslaitteita kaivoteollisuudelle. Oppivien robottien kehittäminen vaatii investointeja ja niitä Sandvik on tehnyt Tampereelle tänäkin vuonna. Uuden 50 miljoonan investointiohjelman on tarkoitus kehittää uusia ratkaisuja kaivosteollisuuden käyttöön.

Tampereen yksikössä työskentelee 1 500 alan maailmanluokan ammattilaista.

Lue laaja juttu palkittavasta: Länsi-Tampereella toimiva teollisuusyhtiö ei pidä itsestään melua, mutta työllistää 1 500 maailmanluokan ammattilaista – Nyt neljä heistä kertoo, mitä tekee työkseen

Hyvinvointia Pirkanmaalle

Tekonivelsairaala Coxa, 1 515 yleisöääntä

Ylilääkäri Teemu Moilanen ja viestinnän asiantuntija Soile Siidoroff vastaanottivat Coxan palkinnon.

Palkintoperustelut: Tekonivelsairaala Coxa on Suomen ainoa tekonivelleikkauksiin keskittynyt sairaala. Se tunnetaan huippuluokan hoitotyöstä, joka luo parempaa elämää yli 6000 leikkauksen verran vuodessa.

Sairaalan hoitotyö ja maine ovat Suomen parhaita. Kansainvälisen tason huippuyksikön selkärankana toimivat oman alansa parhaat osaajat, tuhansien leikkausten kokeneet ortopedit. Sairaalan hoitotyö on hyvinvointimme ytimessä. Ihmisten varaosat ovat tulevaisuutta, jolla annetaan monelle uusi mahdollisuus kokea liikkumisen ilo tai mahdollistetaan arjen sujuminen.

Lue laaja juttu palkittavasta: Tekonivelsairaala Coxan menestyksen salaisuus ovat huippuosaajat ja tyytyväiset asiakkaat – Ensi vuonna avataan kaksi uutta leikkaussalia

Kulttuurielämyksiä Pirkanmaalle

Laukon kartano, 1 770 yleisöääntä

Laukon kartanon omistaja Liisa Lagerstam vastaanotti Valo-palkinnon Aamulehden toimituksessa.

Palkintoperustelut: Laukon kartano on ollut Suomen historian näyttämö vuosisatoja. Muinaiset hämäläiset saapuivat Laukkoon Kokemäenjoen vesireittiä pitkin viimeistään 200-luvulla, Elias Lönnrot viimeisteli Kalevalan upeissa Laukon maisemissa ja Suomen sisällissodan alkutahteja lyötiin kartanon mailla.

Vaiherikkaan ja uljaan historian pohjalle on Liisa Lagerstamin johdolla luotu yksi Suomen kiehtovimmista vierailukohteista. Vesilahden oma nähtävyys tunnetaan historiasta, taiteesta, laadukkaista konserteista ja ravintolastaan. Historiallisesta kartanosta on syntynyt osaavassa ohjauksessa oikea lähimatkailun helmi.

Lue laaja juttu palkittavasta: Popilla ja rokilla maustettu historiamiljöö Laukon kartano erottuu sielukkuudellaan: ”Paikka, jossa vietetään ihania kesäpäiviä”

Urheiluelämyksiä Pirkanmaalle

Ilveksen ja Tapparan luoma kiekkoilmiö, 2 281 ääntä

Tapparan kehitys- ja tapahtumajohtaja Aki Hautamäki (vas.) ja Ilveksen myynti- ja tapahtumapäällikkö Lasse Fihl vastaanottivat molemmille seuroille omat palkinnot.

Palkintoperustelut: Yleisöäänestyksessä eniten ääniä sai Ilveksen ja Tapparan luoma tamperelainen kiekkoilmiö. Ilves ja Tappara ovat luoneet uudessa Nokia-areenassa kiekkoilmiön jollaista ei ole ennen nähty.

Paikallispeli myydään loppuun kuukausi ennen ja tulijoita paikallisotteluun olisi eri arvioiden mukaan jopa 20 000. Seurat ovat luoneet ilmiön määrätietoisella työnteolla omina itsenään, mutta myös yhteistyöllä.

Molempien joukkueiden urheilullinen menestys ja uusi Nokia-areena ovat ruokkineet tamperelaisen kiekkobuumin täysin uusiin mittasuhteisiin. Tampereesta on tullut Suomen jääkiekkoilun koti ja täällä pelaa maan kaksi kiinnostavinta joukkuetta.

Lue laaja juttu palkittavasta: Paikallispeli vetäisi 20 000 katsojaa, jos halliin mahtuisi, uskoo seurapomo – Tampereella on alkanut poikkeuksellinen kiekkoilmiö

Toimituksen valinta

SPR:n Kalkun logistiikkakeskus

Lääkinnällinen suunnittelija Kim Asunta (vas.), logistiikkapäällikkö Ari Mäntyvaara ja hankintasuunnittelija Marjo-Riitta Mäkelä vastaanottivat Valo-palkinnon. SPR:n logistiikkakeskus oli Aamulehden toimituksen valinta palkinnonsaajaksi.

Palkintoperustelut: Kun maailmalla tapahtuu, Tampereen Kalkussa tapahtuu. Kriisi, suuronnettomuus tai sota saa Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskuksen väen nopeasti liikkeelle. Tampereen Kalkussa sijaitsee yksi Euroopan suurimmista avustustyön valmiusvarastoista. Tampereelta toimitetaan maailman kriisialueille konkreettista apua tarvikkeista peittoihin. Logistiikkakeskuksen ammattilaiset osaavat suunnitella kokonaisen kenttäsairaalan tai järjestää lääkehankinnat kriisialueelle. Apu pelastaa suoraan ihmishenkiä.

Logistiikkapäällikkö Ari Mäntyvaara on usein henkilö, joka vastaa avun viemisestä perille. Tänä vuonna työnä on ollut muun muassa Ukrainan sodan uhrien auttaminen ja avun toimittaminen sota-alueelle. Tavaraa on lähtenyt Tampereelta niin paljon Ukrainaan, että varastot eivät ole koskaan olleet niin tyhjiä kuin mitä ne olivat viime keväänä.

Lue laaja juttu palkittavasta: Ukrainaan on lähtenyt ennen­näkemätön määrä apua Tampereen Kalkusta – Kolme asiantuntijaa kertoo, millaista on työskennellä konfliktialueella

Valo-palkinnon nimi ja tausta tulee 140 vuoden takaa, jolloin Tampereen ja Pirkanmaan kehitys alkoi voimallisesti. Silloin syntyi myös Aamulehti. Lue aiheesta lisää alla olevasta jutusta.