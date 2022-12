Tier ja Swup keräävät sähköpotkulautansa pois talven ajaksi, Voi vähentää määriä – Näin skuuteille käy talvella Pirkanmaalla

Sähköpotkulautojen vuokrausyritykset Tier ja Voi poistavat ja vähentävät Tampereella lautoja käytöstä talven ajaksi. Myös Valkeakoskella ja Kangasalla toimiva Swup-sähköpotkulautayhtiö kertoo keräävänsä laudat pois kaduilta talveksi.

Talvi on tullut ja se vaikuttaa sähköpotkulautayhtiöiden toimintaan. Tier kerää Tampereen lautansa talven ajaksi pois. Voi puolestaan vähentää Tampereen lautojensa määrää talveksi.

Aamulehti

Tier kerää sähköpotkulautansa pois Tampereelta noin viikon sisällä, kertoo Tier Suomen maajohtaja Elina Bürkland torstaina 1. joulukuuta. Laudat kerätään pois koko talveksi, ja ne palaavat kaduille kelin salliessa. Bürkland arvioi lautojen palaavan maaliskuussa. Tierin lautoja on Pirkanmaalla Tampereella ja Nokialla.

”Teimme päätöksen toissa päivänä sääennusteiden perusteella, kun alkoi näyttää siltä, että säässä ei ole lauhtumisen merkkejä. Tampereella laudat poistuvat kaduilta noin viikon kuluessa, Nokialla laudat poistettiin jo aiemmin”, Bürkland sanoo.

Bürkland kertoo, että yhtiö on pyrkinyt pitämään lautansa liikenteessä aina niin kauan kuin kelien puitteissa on ollut mahdollista. Viime vuonna laudat kerättiin Nokialta kokonaan pois marraskuussa lopussa, Tampereelta noin kaksi-kolme viikkoa myöhemmin.

Hän arvioi, että tänä vuonna laudat ovat olleet tilapäisesti poissa käytöstä huonon kelin vuoksi ainakin kaksi kertaa. Kun käyttö keskeytetään, laudat ovat ikään kuin horrostilassa, ne ovat kadulla, mutta niitä ei voi käyttää.

Tier ilmoitti tauostaan myös sovelluksessaan ja Facebookissa. Kuvakaappaus ilmoituksesta mobilisovelluksessa.

Bürklandin mukaan pakkanen ei itsessään ole ongelma, sillä Tierit kestävät esimerkiksi 10 asteen pakkasia, vaikka akku voikin kulua silloin nopeammin.

”Kun pakkaseen lisätään lumisade tai jää, niin silloin ne on pakko laittaa kiinni turvallisuuden takaamiseksi.”

Tierillä säätä seurataan sääennusteiden lisäksi operatiivisissa tiimeissä. Tiimiläiset tarkistavat sään kolme kertaa vuoronsa aikana ja kirjaavat ylös sään lisäksi oman sijaintinsa. Kaikki tämä auttaa Bürklandin mukaan lopullista päätöksentekoa lautojen pois keräämisestä.

Keväällä lautojen palaamisesta päätetään yhdessä kaupunkien kanssa. Bürklandin mukaan päätökseen vaikuttaa se, että riskitekijä eli lumi tai jää, on poissa pidemmän aikaa.

”Seuraavan viikon ennusteen tulee olla sellainen, että lautojen käyttöön ei tulisi keskeytyksiä.”

Voi vähentää määrää

Voi vähentää sähköpotkulautojensa määrää Tampereella, ja jos sääolosuhteet niin vaativat, ottaa ne kokonaan pois talven ajaksi varastoonsa, kertoo Voin operatiivinen johtaja Max Thelen. Lautoja aletaan vähentää, sillä ensi viikolle Tampereelle on ennustettu runsas määrä lunta. Helsingissä laudat on kerätty lumen vuoksi jo kokonaan pois.

”Keräämisen jälkeen Tampereelle jää lautoja talveksi sen verran, että ne on helppo poistaa tarvittaessa nopeastikin” Thelen kertoo.

Voit eivät olleet käytössä torstaina iltapäivällä kello 16.36. Lautojen käyttöä rajoitetaan sään vuoksi. Voin operatiivisen johtajan Max Thelenin mukaan Voi-lautojen käytön rajoittamiseen talvella vaikuttavat ennen kaikkea lumitilanne, jatkuva jäinen keli ja todella kovat pakkaset. Jos sää on huono, laudat voidaan kerätä kokonaan pois kaduilta tai ottaa väliaikaisesti pois käytöstä. Kuvassa ilmoitus Voin sovelluksessa.

Voi-lautoihin vaikuttavat ennen kaikkea lumitilanne, jatkuva jäinen keli ja todella kovat pakkaset. Thelen kertoo että, jos lunta tulee paljon, yhtiö ottaa laudat kokonaan pois kaduilta varastolleen etteivät ne jää lumen ja lumiaurojen alle. Jos lunta tulee vain hetkellisesti, laudat voidaan silloin väliaikaisesti sulkea.

Thelen kertoo, että operatiivinen tiimi seuraa säätä ennakoivasti ja tekee lopullisen päätöksen lautojen poistamisesta. Jos laudat päädytään ottamaan pois liikenteestä, ne palaavat Thelenin mukaan liikenteeseen heti, kun on luvattu pidemmäksi aikaa hyvää säätä. ”Arvio on maaliskuu, mutta sään salliessa jo aiemminkin.”

Tampereella lautojen nopeus on paikoin rajoitettu ohjelmallisesti 10 tai 20 kilometrin tuntinopeuteen. Thelen muistuttaa, että vaikka maksiminopeutta on hidastettu, käyttäjien on hyvä muistaa talven sääolot ja oma varovaisuus.

Tierin ja Voin lisäksi Tampereella operoi myös norjalainen Ryde sähköpotkulautayritys. Aamulehti ei tavoittanut Ryden edustajaa kommentoimaan lautoja, mutta sovelluksen mukaan palvelu on tällä hetkellä suljettu.

Kuvakaappaus Ryde sähköpotkulautayrityksen sovelluksesta. Sovelluksen mukaan palvelu on tällä hetkellä suljettu.

Laudat pois myös muualla Pirkanmaalla

Myös Swup-sähköpotkulautayhtiö on alkanut kerätä lautojansa pois talven ajaksi. Swup toimii Pirkanmaalla Valkeakoskella ja Kangasalla, joista laudat on jo kerätty pois. Swup-laudat aloittivat toimintansa Valkeakoskella ja Kangasalla tänä vuonna.

Muualla Suomessa yhtiö toimii muun muassa Porissa. Pirkanmaalla laudat otettiin pois käytöstä lokakuussa, ja ne ovat poissa talven ajan, jonka jälkeen ne palaavat, kertoo Swupin operatiivinen johtaja Trond Frost.

Myös Frost kertoo lautojen poiston syyksi talven sään ja sen aiheuttamat mahdolliset vaaratilanteet.

”Sähköpotkulautamme ovat kalliita ja emme halua niiden olevan talvella ulkona vioittumassa. Lisäksi tämä on turvallisuussyy, jos jätämme ne talveksi ulos onnettomuuksia voi tapahtua” Frost kertoo.

