Väki kerääntyi silloille todistamaan historiallista hetkeä, kun Hämeenkyrönväylä avattiin keskiviikkona – uusi väylä saa kiitosta, mutta yksi asia huolestuttaa paikallisia

Vilkkaan valtatien liikenne Tampereen ja Vaasan välillä kiertää jatkossa Hämeenkyrön kirkonkylän uutta nelikaistaista väylää pitkin. Joukko hämeenkyröläisiä kokoontui keskiviikkona uteliaana seuraamaan uuden Hämeenkyrönväylän avajaisia. Autoilijat vastasivat vilkuttamalla valojaan ja soittamalla torvia.

Aamulehti, Hämeenkyrö

”Kaikki on valmista. Vielä 25 minuuttia odotellaan ja sitten avaamme tien liikenteelle”, kertoi Destian työmaapäällikkö Juho Koskimaa keskiviikkona kello 11.35 Hämeenkyrönväylän pohjoispäässä Tippavaarassa.

Aamupäivän aikana tie oli jo aurattu ja suolattu ajokuntoon. Varttia vaille puolen päivän Koskimaa soitti varmistuspuhelun kollegoilleen Hämeenkyrönväylän eteläpäähän Hanhijärven liittymään, jossa kerrottiin kaiken olevan valmista H-hetkeä varten. Vielä viimeinen soitto Heiskan liittymään, jossa kaikki oli niin ikään valmista.

Destian työmaapäällikkö Juho Koskimaa oli avaamassa Hämeenkyrönväylää liikenteelle Tippavaarassa Hämeenkyrön pohjoispuolella. Hän soitti vielä ennen H-hetkeä Hanhijärven ja Heiskan liittymissä työskennelleille kollegoilleen ja varmisti, että kaikki on valmista.

Hieman ennen kello 12:ta Tampereelle johtavan kaistaparin edestä poistettiin kulun estänyt liikenteenjakaja. Destian työntekijä asettui hetkeksi ohjaamaan liikennettä, ennen kuin tasan kello 12 ensimmäiset autot päästettiin molemmista päistä ajamaan upouudelle väylälle.

Näin otettiin käyttöön Hämeenkyrönväyläksi ristitty kolmostien oikaisu Hämeenkyrössä. Vilkkaan valtatien liikenne Tampereen ja Vaasan välillä kiertää jatkossa Hämeenkyrön kirkonkylän sujuvasti ja turvallisesti uutta nelikaistaista, keskikaiteellista väylää pitkin.

Mikä? Hämeenkyrönväylä Tavoitteena oli parantaa valtatie kolmen sujuvuutta ja turvallisuutta Hämeenkyrön kohdalla. Uusi väylä on nelikaistainen, valaistu ja siinä on keskikaide, minkä ansiosta tieosuudella on 100 km/h nopeusrajoitus. Hämeenkyrönväylä käsittää kymmenen kilometriä uutta valtatietä Kyröskosken ja Hanhijärven välillä, 11 uutta siltaa ja kolme eritasoliittymää. Lisäksi on rakennettu noin kolme kilometriä pyöräilyn ja jalankulun väyliä sekä melusuojausta. Hankkeen kokonaiskustannukset nousivat noin 69,4 miljoonaan euroon, josta valtio maksoi 68 miljoonaa euroa ja Hämeenkyrön kunta loput.

Yleisöä ja Destian väkeä kerääntyi seuraamaan väylän aukeamista Hämeenkyrön eritasoliittymän sillalle Tippavaarassa.

Sillalla yleisöä

Tippavaarassa uuden Hämeenkyrönväylän ylittävällä sillalla oli joukko hämeenkyröläisiä todistamassa historiallista hetkeä. He kuvasivat väylälle ensimmäisenä ajaneita autoja ja heiluttivat niiden kuljettajille, jotka vastasivat vilkuttamalla autojensa valoja ja soittamalla torvia.

Uudella väylällä on heti voimassa sadan kilometrin nopeusrajoitus. Sillalla katselijat kellottivat, että ensimmäinen auto tuli kymmenen kilometrin matkan Tampereen suunnasta Hanhijärveltä Hämeenkyrön pohjoispuolelle Tippavaaraan kymmenessä minuutissa. Vanhalla kolmostiellä nopeusrajoitus kirkonkylän alueella on pääosin 50–60 kilometriä tunnissa, ja tieosuudella on myös kaksi liikenneympyrää.

Nyt se on auki! Ilmakuva näyttää, että heti avaamisen jälkeen väylää ajettiin Kyrön silllan kohdalla kumpaankin suuntaan.

Historiallinen hetki

Paikalla oli myös Janne Mäkinen, joka otti dronella ilmakuvaa tien avaamisesta liikenteelle. ”Halusin tulla ikuistamaan jälkipolville tämän historiallisen hetken, kun Hämeen perälle uusi pikitie avattiin.”

Itsekin kunnallispolitiikassa vaikuttava Mäkinen kertoo, että tietä on suunniteltu ja odotettu monta vuotta. ”Onhan se liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta hieno asia, että tämä tie lopulta saatiin. Ennen meillä oli terveyskeskus keskustassa ja valtatie kulki siinä vieressä liikenneympyrässä. Tien toisella puolella oli apteekki, joten olihan se vähän haastavaa ikäihmisille.”

Janne Mäkisen mielestä Hämeenkyrönväylä on iso edistysaskel liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta.

”Kylänraitti hiljenee”

Risto Toiviainen oli myös sillalla avajaisyleisössä. ”Täytyi tämä ihme tulla katsomaan. Onhan tämä paljon turvallisempi kuin vanha tie, painii ihan eri luokassa. Läpiajo tulee nyt joustavaksi, mutta kylänraitti hiljenee. Se on ihan varma asia.”

Toiviainen toteaa, että vanhan kolmostien varrella on esimerkiksi paljon huoltoasemia, joiden tulevaisuus ei nyt näytä kovin valoisalta.

Risto Toiviainen kiittää uuden tien turvallisuutta, mutta pelkää Hämeenkyrön palveluiden puolesta, kun liikennevirta kiertää nyt kunnan kirkonkylän.

Klaara ja Hannu Salomaa ovat seuranneet Hämeenkyrön ohitustien vaiheita ihan alusta asti, joten toki myös avajaisiin piti tulla ihan paikan päälle. ”Jokainen, joka tuntee vanhan Hämeenkyröntien liikenneympyröineen on varmasti samaa mieltä, että tämä uusi väylä oli tarpeen. Kirkonkylä jää kyllä sivuun, mikä ei ole kauppiaiden kannalta hyvä asia.”

Salomaat kertovat itse asuvansa Kyröskoskella ja uskovat, että sen elinvoima kasvaa. ”Tämä alue kehittyy. Uusi paloasema tehtiin juuri, ja S-market on tulossa. Alkokin muutti jo kirkonkylältä tänne K-Supermarketin yhteyteen. Asukkaita tulee myös lisää, luulisi ainakin.”

Klaara ja Hannu Salomaa uskovat, että Hämeenkyrön palveluiden painopiste siirtyy nyt Kyröskosken suuntaan.

Rekoille suora tie

Tampereen ja Vaasan väli on henkilöliikenteen lisäksi tärkeä myös teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kuljetuksille sekä joukkoliikenteelle. Esimerkiksi Pohjanmaalta kulkee paljon elintarviketeollisuuden kuljetuksia pääkaupunkiseudulle.

Hiidenlahdessa asuva Marita Patteri pitää hyvänä, että väylä muuttuu sujuvaksi kolmostietä ajaville rekoille ja pohjoiseen päin kulkevalle autoliikenteelle. ”Nyt on hyvää suoraa tietä ajaa. Kyllä hämeenkyröläiset tietävät, missä täällä kaupat ovat. Harvoin sitä itsekään ohi kulkiessa missään kaupoissa poikkeamme, vaan ostokset tehdään vasta määränpäässä.”

Marita Patteri otti kuvia ja vilkutti autoille, jotka pääsivät ensimmäisenä korkkaamaan uuden ohitustien. Hän seurasi tien aukeamista Hämeenkyrön eritasoliittymän sillalla Tippavaarassa.

Porukalla syömään

Liikenteelle tie päästiin avaamaan peräti vuoden etuajassa, vaikka Valkjärven sillan rikkoutunut laakeri viivästytti avajaispäivää viikon verran vielä loppusuoralla.

”Kaksi ja puoli vuotta tätä tietä on rakennettu, joten kyllähän tässä on aikaa vierähtänyt. Yhteistyöllä kaikki on kuitenkin sujunut, meillä on ollut hyvät urakoitsijat ja tekijät. Tien avaamisen jälkeen käymme vielä porukalla syömässä, siinä ne juhlallisuudet sitten olivat,” Destian työmaapäällikkö Juho Koskimaa totesi.

Valtatie avattiin nyt liikenteelle, mutta viimeistelytyöt jatkuvat. Edessä on vielä kevyen liikenteen väylien tekoa ja viherrakentamista. Syksyllä 2023 kaiken pitäisi olla valmista.