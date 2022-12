Koulun vakavat sisäilmaongelmat paljastuivat yleisötilaisuudessa Ylöjärvellä – Perhe otti heti lapsensa kotiopetukseen

Kurun yhtenäiskoulun sisäilmaongelmat siirtävät ison osan koulun oppilaista ja henkilökunnasta väistötiloihin. Väistötiloja kartoitetaan parhaillaan. Aamulehden haastattelemat vanhemmat kertovat jatkuvista terveyteen liittyvistä oireista, jotka katoavat viikonloppuisin ja loma-aikoina.

Kurun yhtenäiskoulun heikko kunto ja siitä johtuvat sisäilmaongelmat ovat nousseet syksyn aikana puheenaiheeksi alueella asuvien keskuudessa.

Vaikka epäilyjä ongelmista on ollut jo pidempään, vahvisti 21. marraskuuta järjestetty tiedotustilaisuus käsitystä siitä, mistä esimerkiksi lasten pitkään jatkunut sairastelu sekä muut oireet ovat mahdollisesti johtuneet.

Tilaisuudessa esiteltiin syyskuussa tehty rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Sen perusteella merkittävimmät sisäilmaan vaikuttavat vauriot ovat ulkoseinärakenteiden laajat mikrobivauriot sekä maanvastaisissa seinissä ja väliseiniksi jääneissä vanhoissa ulkoseinärakenteissa olevat vauriot.

Pitkin syksyä pahasti oireilleen ykkösluokkalaisen isä Kim Slotte kertoo, että hän ja hänen puolisonsa päättivät ottaa lapsen pois koulusta viime viikolla järjestetyn tiedotustilaisuuden jälkeen.

”Kun koulun järkyttävän huono tilanne tuli tilaisuudessa ilmi, päätimme että emme jää katsomaan ja odottamaan, sillä lapsella on ollut sisäilmaongelmiin viittaavia oireita kuten päänsärkyä, flunssaa sekä huonovointisuutta pitkin syksyä.”

Lapsi on tällä hetkellä koulusta sairaslomalla ja hän saa opetusta kotona. Samaan aikaan, kun opetus on siirtynyt kotiin, myös oireet ovat kadonneet.

”Jatkamme opetusta kotona loppuvuoden ajan. Ensi vuoden puolella sitten katsomme, onko väistötiloja löytynyt vai jatkuuko opetus kotona”, Slotte kertoo.

Mikä? Kurun yhtenäiskoulu Kurun yhtenäiskoulussa opiskelee 180 1.–9.-luokkien oppilasta. 1.–6.-luokkalaisia on 120 ja yläluokkien oppilaita 60. Koulu on rakennettu ja otettu käyttöön 1960-luvulla. Koulussa on yhteensä kahdeksan luokanopettajaa, kaksi erityisopettajaa sekä yhdeksän aineenopettajaa ja resurssiopettaja. Lisäksi koulussa työskentelee kuusi koulunkäynninohjaajaa. Lähde: Kurun yhtenäiskoulu

Vähäteltiinkö tilannetta?

Slotelle jäi tiedotustilaisuudessa vahva tunne siitä, että sisäilmaongelmien vaarallisuutta vähäteltäisiin kaupungin taholta. Hänen mielestään väistötiloja on etsitty hitaasti, mikä kertoo siitä, ettei asiaa priorisoida riittävän vakavasti.

Vastaava kokemus on myös koulun neljättä luokkaa käyvän oppilaan äidillä Inga-Mari Lehdellä. Lehti toimii myös Ylöjärven perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajana.

Lehti kuvaa tilannetta kaikilta osin katastrofaaliseksi. Hän on myös järkyttynyt terveystarkastajan kommenteista, jotka viestivät Lehden mukaan vahvasti sitä, ettei sädesieni olisi vaarallinen.

Hän kertoo ihmettelevänsä myös sitä, kuinka kaupunki on vasta nyt lähtenyt tunnustamaan ongelmaa, joka on ollut olemassa hänen mukaansa pitkään.

Lehden lapsi on kärsinyt rajuista oireista koko neljän vuoden ajan. Ennen koulun aloittamista lasta ei oltu koskaan käytetty lääkärissä. Jatkuva päänsärky, väsymys, nivelsärky, kuumeilu ja iho-oireet käynnistivät lääkärikierteen.

Lehti sanoo, että kun lääkäri sai tiedon koulurakennuksen tilanteesta, hän arvioi lapsen sairastuvan astmaan vuoden sisällä, jos lapsi jatkaisi koulunkäyntiä tiloissa. Jos väistötiloja ei järjesty loppuvuoden aikana, myös Lehden lapsi siirtynee kotiopetukseen.

Raporttia ei suostuta lähettämään

Sekä Lehti että Slott kuvailevat rakennusta tarkastusraportin tulosten mukaan purkukuntoiseksi. Aamulehti pyysi raporttia nähtäväksi sähköpostitse, mutta kaupunki kieltäytyi toimittamasta sitä, vaikka kyseessä ei ole salainen asiakirja.

Sen sijaan Aamulehti kutsuttiin tutustumaan raporttiin paikan päälle. Vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi kertoo, että kaupunki on linjannut niin, että sisäilmaraportteihin on mahdollista tutustua ainoastaan paikan päällä. Nurmi sanoo, että linjaus perustuu sisäilmatyöryhmän linjaukseen, jonka mukaan sisäilmaraportteja tulee käsitellä kokonaisuuksina.

Laissa viranomaisen julkisuudesta kuitenkin sanotaan näin: ”Tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on annettava pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle.”

Isoja ongelmia

Aamulehti tutustui raporttiin paikan päällä 2. joulukuuta. Raportista käy ilmi, että ongelmia on laajasti sekä alapohja- että seinärakenteissa.

Esimerkiksi ulkoseinärakenteisiin tehtiin yhteensä 19 rakenneavausta, joista otettiin 16 materiaalinäytettä mikrobianalyysiin. 12 näytteestä todettiin vahva viite vauriosta. Näissä näytteissä esiintyi joko runsaasti tai erittäin runsaasti kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.

Raportissa todetaan myös, että kesän aikana myös useampi ilmanvaihtokone on rikkoutunut. Jukka Nurmen mukaan ilmanvaihtokoneet on nyt korjattu.

Nurmi ei ota kantaa tarkempiin löydöksiin, mutta kertoo suurimpien ongelmien olevan pohjakerroksen alapohjarakenteissa, jossa on kosteusongelmia. Toinen ongelma löytyy Nurmen mukaan ulkoseinärakenteista.

Ympäristöterveys Pirtevan ympäristöterveyspäällikkö Maria Wahlfors sanoo, että raportin mukaan rakennus on vaurioitunut ja se voi aiheuttaa terveyshaittaa.

Väistötiloja etsitään

Ylöjärven kaupungin sivistysjohtaja Matti Hursti sanoo, että koulun sisäilmatilanne on ollut tiedossa pidempään. Hän kertoo, että huonompaan tilanne kääntyi kesäloman jälkeen.

Hurstin mukaan huonoimmassa kunnossa ovat tilat, joissa on aikaisemmin sijainnut Kurun kirjasto. Sen tilat on myöhemmin muokattu opetustiloiksi.

Hursti kiistää huoltajien näkemyksen siitä, että asiaa ei otettaisi kaupungilla vakavasti. Hän kuitenkin kertoo ymmärtävänsä vanhempien huolen asiassa.

”Etsimme parhaillaan korvaavia tiloja nopealla aikataululla. Ymmärrän kuitenkin, että kun hätä on nyt, toimet eivät tunnu riittäviltä, vaikka niitä aidosti ovat”, Hursti sanoo.

Ylöjärven kaupunki neuvottelee parhaillaan tilojen vuokraamisesta Tredulta.

”Tiloja otetaan niin pian käyttöön, kun vuokrasopimus vain saadaan tehtyä.”

Tredun tilojen lisäksi selvitetään myös mahdollisuutta sijoittaa koululaisia Parkkuun lakkautetun koulun tiloihin, jonne lapset kuljetettaisiin koulukyydein.

Tavoitteena on, että iso osa koulun oppilaista ja henkilökunnasta siirretään väistötiloihin mahdollisimman nopeasti.

Lisäksi osa yhtenäiskoulun rakennuksesta tiivistyskorjataan. Jukka Nurmi sanoo, että korjaustyöt alkavat jo joululoman aikana.

Koulurakennus puretaan tulevaisuudessa ja uuden koulun on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2025.

Hursti sanoo, ettei jo aikaisemmin purkutuomion saanutta rakennusta kannata korjata enää isolla rahalla, jos ei ole täyttä varmuutta korjaustoimien onnistumisesta.