Tampereen päiväkodeissa työntekijöiden poissaolot kasvaneet rajusti – lisäystä jopa 30 prosenttia

Tautitilanne näkyy henkilöstön runsaina poissaoloina myös Lempäälän päiväkodeissa sekä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Korona-ajan valistus on mennyt perille ja kotiin jäädään potemaan lieviäkin oireita.

Tampereen päiväkodeissa henkilöstön poissaolot ja sijaistarve ovat kasvaneet rajusti tänä vuonna. Varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus kertoo, että vuoden 2022 aikana lyhyiden sairauspoissaolojen määrä on kasvanut noin 30 prosenttia verrattuna vuosiin 2020 ja 2021.

Kyse on yhdestä päivästä kahteen viikkoon kestävistä poissaoloista, joita tulee paljon taas näin syksyllä hengitystieinfektioiden jyllätessä. ”Korona kiertää edelleen, mutta myös flunssaa on nyt paljon liikkeellä”, Rasimus kertoo.

Samalla äkillinen sijaistarve päiväkodeissa on kasvanut. ”Koulutetusta, pätevästä henkilöstöstä on mittavasti pulaa. Esimerkiksi erityisopettajista on jo muutaman vuoden ajan ollut tosi kova pula, samoin varhaiskasvatuksen opettajista. Nyt myös koulutetuista lastenhoitajista alkaa olla pulaa.”

Rasimuksen mukaan päätään on alkanut nostaa samantyyppinen ilmiö kuin pääkaupunkiseudulla, jossa päiväkodit kärsivät jo vakavasta henkilöstöpulasta. ”Vakituisiin toimiin meillä riittää vielä hakijoita, mutta äkillisiin poissaoloihin sijaisia on vaikeampi löytää ja työvoiman tarve on kova.”

Päiväkotien ryhmiä ei toistaiseksi ole jouduttu sulkemaan henkilöstön poissaolojen vuoksi. ”Sijaisia on tarpeen vaatiessa otettu kerhotoiminnasta, joka ei ole lakisääteistä. Muutaman kerran on jouduttu tekemään niin, että kerhojen henkilöstö menee päiväkoteihin paikkaamaan poissaoloja.”

Valistus purrut

Rasimuksen mukaan on myös havaittavissa, että korona-ajan valistus on mennyt perille ja kotiin jäädään potemaan lieviäkin oireita. ”Sillä vähennetään myös tartunta-altistusta, kun ei tulla oireisena töihin.”

Päiväkotien omaa varahenkilöjärjestelmää on vahvistettu elokuun alusta lähtien, jotta sijaisreserviä olisi riittävästi. Lisäksi on tehostettu yhteistyötä alan ammattilaisia kouluttavien oppilaitosten kanssa. ”Tamkin ja Tredun opiskelijoille on laitettu tietoa, että sijaisuuksia on tarjolla myös epäpäteville. Myös työkykyisiä, hyväkuntoisia eläkeläisiä houkutellaan tekemään sijaisuuksia.”

Rasimus korostaa, että päiväkodeissa työ on moniammatillista tiimityötä eikä yksin tekemistä. ”Sijaisuuksia kannattaa hakea, sillä siellä on aina tukena moniammatillinen tiimi ja osaava, vakituinen henkilöstö.”

Myös Lempäälässä

Myös Lempäälän päiväkodeista on nyt paljon henkilöstöä pois. ”Tällä hetkellä koronan lisäksi on influenssaa ja myös vatsatautia sekä ihan tavallista flunssaa”, luettelee varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Ritari.

Ritarin mukaan poissaolot hankaloittavat päiväkotien normaalia toimintaa, koska sijaisten saaminen on vaikeaa. ”Tosin lapsiakin on ollut hieman tavallista enemmän pois sairauden vuoksi viimeisen kahden viikon aikana.”

Normaalit toiminnot on kuitenkin pystytty Lempäälän varhaiskasvatuksessa toistaiseksi järjestämään.

Taysissa poissaoloja

Henkilöstöllä on paljon sairauspoissaoloja myös Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. ”Erilaisia hengitystieinfektioita on nyt paljon liikkeellä. Poissaoloja on vähän joka puolella sairaalaa, mutta määrä vaihtelee päivittäin, kertoo vs. HR-johtaja Teija Liimatainen.

Poissaoloja pyritään paikkaamaan sisäisillä sijaisilla, keikkatyövoimalla sekä oman henkilöstön vuorojenvaihdon ja ylimääräisten työvuorojen avulla. ”Jos se ei onnistu, voidaan joissakin tilanteissa joutua supistamaan toimintaa, esimerkiksi perumaan leikkauksia.”

Taysissa työskentelee noin 700 vakituista varahenkilöä, sisäistä sijaista, jotka vaihtavat osastoa aina sen mukaan missä heitä tarvitaan.

Taysissa käytäntö on jo ennen koronaa ollut, että hengitystieinfektion oireita poteva ei voi tulla töihin. ”Nyt se on vielä korostunut ja pitää ollakin, kun puhutaan potilaiden hoitamisesta. Potilastyössä henkilöstöllä on edelleen myös maskit käytössä.”