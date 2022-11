Taysin Sydänsairaala myy Helsingin yksikön, mutta potilaita ei jätetä: ”Jos oma toiminta ei riitä, ostetaan yksityiseltä”

Sydänsairaala voi jatkossakin hoitaa helsinkiläisiä potilaita, mutta sairaala oli pakko myydä.

Toimitusjohtaja Pasi Lehto aloitti tehtävässään vuoden 2021 tammikuussa, jolloin hänet myös kuvattiin. Sydänsairaalassa hän on työskennellyt vuodesta 2004.

Aamulehti

Taysin Sydänsairaala myy kokonaan omistamansa Helsingin Sydänsairaalan yksityiselle Oulun Sydänkeskus oy:lle. Toiminta siirtyy oululaisyhtiölle vuodenvaihteessa. Sydänsairaalan hallitus päätti Helsingin yksikön myynnistä viime perjantaina.

Sydänsairaalan toiminta Helsingissä olisi nykymuodossaan uuden sote-järjestämislain vastaista 2023 alkaen.

”Emme olisi voineet voineet toimia toisen hyvinvointialueen alueella”, sanoo Sydänsairaalan toimitusjohtaja, johtava lääkäri Pasi Lehto.

Sydänsairaala on Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien omistama osakeyhtiö. Vuoden 2023 alusta sen omistajiksi tulevat nämä hyvinvointialueet.

HUS:n kanssa ei sopimusta

Vuonna 2015 avattu Helsingin Sydänsairaala puolestaan on Sydänsairaalan tytäryhtiö, joka toimii Jätkäsaaressa. Sen toiminta ehti herättää pitkään närkästystä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä HUS:ssa.

”Meillä oli kiistoja siitä, onko siellä lupa toimia. Oikeusasteissakin kuitenkin todettiin, että järjestely oli laillinen.”

Sydänsairaala selvitti, olisiko toiminta voinut Helsingissä jatkua jonkinlaisen kumppanuuden kautta myös hyvinvointialueiden aloitettua.

”Yritimme löytää Uudeltamaalta kumppanin, jolloin esimerkiksi HUS olisi ollut meidän kanssa järjestämässä toimintaa. Se ei onnistunut. Keskusteltiin hyvässä hengessä, mutta ei löytynyt yhteistä mallia”, Lehto kertoo.

Helsingin potilasmäärä kasvoi tasaisesti, mikä johtuu Lehdon mukaan hoitoon pääsyn kriisistä Suomessa.

”20 000 suomalaista odottaa nytkin erikoissairaanhoitoon pääsyä yli puoli vuotta. Sairaala perustettiinkin pitkälti sen takia, että pääkaupunkiseudulta tuli paljon yhteydenottoja Tampereelle, kun meillä hoitoon pääsy oli nopeaa. Lisäksi meillä oli itselläkin tarve lisätä toimintaa, koska emme pystyneet Tampereella ja Hämeenlinnassa vastaamaan riittävästi kysyntään.”

Hoitoon myös Tampereelle

Helsingin Sydänsairaalassa on vuosittain ollut yli 5 000 kiireetöntä hoitotapahtumaa ja potilaita ”muutamia tuhansia”. Henkilökuntaa on toistakymmentä. Yksikön markkinaosuus alueella jäi pieneksi, korkeintaan prosentteihin, sillä HUS tekee vuositasolla alueellaan satojatuhansia hoitoja. Potilaista muutamia kymmeniä on päätynyt vuosittain Tampereelle raskaampiin hoitoihin kuten sydänleikkauksiin ja vaativiin rytmihäiriöhoitoihin.

Potilailla on sote-uudistuksen jälkeenkin kiireettömän hoidon valinnanvapaus ja hyvinvointialueen voi valita. Sydänsairaala pystyy käyttämään Helsingin Sydänsairaalaa jatkossa alihankkijana, sillä Oulun Sydänkeskus on yksityinen lääkärikeskus. Se toimii nyt Oulussa, Rovaniemellä ja Porissa. Potilaita on ollut vuodessa noin 8 000.

Miten yhteistyö jatkuu ostajan kanssa?

”Keskustelu käynnistyy itseasiassa tänään tiistaina. Tulemme hankkimaan uudelta omistajalta omaa toimintaamme täydentäviä ostopalveluita eli alihankkimaan heiltä palveluja muun muassa Helsingin Sydänsairaalasta ja myös muualta.”

”Näinhän toimivat muutkin, ostopalvelut ovat tarpeellisia. Jos oma toiminta ei riitä, voidaan ostaa yksityiseltä. Sote ei rajoita tätä.”

Lehdon mukaan yrityskaupan suurin käytännön merkitys on se, että potilaiden palvelut pystytään turvaamaan. Jos toiminta olisi loppunut, olisi ollut epäselvää miten Helsingin sairaalan potilaiden hoito olisi jatkunut. Nyt uusi omistaja jatkaa toimintaa nykyisissä tiloissa.

Helsingin yksikön liikevaihto on ollut noin 2 miljoonaa. Lehdon mukaan tulosta on jäänyt noin 200 000 euroa. Kauppahintaa ei kerrota, suuruusluokka on muutama miljoona.

”Toiminta on ollut kannattavaa, mutta yksikön perustamisen syy ei ollut taloudellinen vaan hoitoon pääsyn parantaminen.”

Koko Sydänsairaalan liikevaihto oli viime vuonna vajaa 116 miljoonaa ja tulos noin 3 miljoonaa. Henkilöstöä oli noin 700.

”Tänä vuonna henkilökunnan määrä kasvaa hiukan yli 700:n ja liikevaihto on noin 120 miljoonaa.”

Potilaita Ukrainasta ja Venäjältä

Yksityispotilaiden osuus on Taysin Sydänsairaalassa vähäinen, hoitonsa kokonaan itse maksavia on ollut vain yksittäisiä. Tays on hoitanut myös ulkomaisia potilaita, mutta koronapandemia katkaisi tämän toiminnan, eikä sitä ole käynnistetty uudelleen. Potilaita tuli ennen koronaa ja sotaa muun muassa Venäjältä ja Ukrainasta.

Sydänsairaalalle jää omaa toimintaa Tampereelle, Hämeenlinnaan, Jyväskylään, Riihimäelle ja Valkeakoskelle.

”Meillä on kolme omistajaa, joiden alueella on luvallista olla omaa toimintaa, muun muassa Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen keskussairaalatasoiset yksiköt.”