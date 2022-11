Katso tästä jutusta Pirkanmaan ehdokkaat eduskuntavaaleihin

Puolueiden ehdokaslistat ovat jo täyttymässä. Listaamme tähän juttuun Pirkanmaan ehdokkaat kevään 2023 eduskuntavaaleihin.

Kuva on vuoden 2019 kampanjoinnista Tampereen Keskustorilla. Vasemmalta Vilhartti Hanhilahti (kesk.), Sanna Marin (sd.), Veijo Niemi (ps.), Anna-Kaisa Ikonen (kok.), Kauko Turunen (kd.) ja Iiris Suomela (vihr.)

Aamulehti kokoaa tähän juttuun pirkanmaalaisten eduskuntavaaliehdokkaiden nimiä sitä mukaa kun ehdokasasettelu etenee.

Tällä hetkellä, kun vaaleihin on aikaa noin neljä kuukautta, osa puolueista on julkistanut jo täydet 20 ehdokkaan listat. Ensi kevään vaaleissa Pirkanmaalta valitaan eduskuntaan yksi edustaja enemmän kuin aiemmin. Vaalipiirin paikkamäärä riippuu siitä, kuinka paljon vaalipiirissä asuu Suomen kansalaisia.

Alla olevista taulukoista löydät Pirkanmaan vaalipiirin ehdokkaita kaikista niistä puolueista, joilla on ollut edustaja tai edustajia eduskunnassa tällä vaalikaudella. Aamulehti julkaisee kaikkien puolueiden lopulliset ehdokaslistat viimeistään sitten kun ehdokasasettelu on vahvistettu maaliskuussa 2023.

Tällä hetkellä 20 ehdokasta ovat nimenneet sdp ja perussuomalaiset. Vasemmistoliiton listalla on 17, kokoomuksella 14 ja vihreillä 12 ehdokasta. Kristillisdemokraattien listalla on 9 ehdokasta. Pirkanmaan keskustasta tiedossa on vain istuvan kansanedustajan Jouni Ovaskan asettuminen ehdolle. Ehdokasnumerot lisätään juttuun myöhemmin. Vuoden 2023 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina huhtikuun 2. päivä.

Puolueet ovat alla siinä järjestyksessä, miten ne menestyivät edellisissä eduskuntavaaleissa Pirkanmaalla.

Sdp

Kokoomus

Perussuomalaiset

Vihreät

Keskusta

Vasemmistoliitto