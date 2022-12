Aamulehden Valo-palkinnon Kasvua Pirkanmaalle -sarjan yleisöäänestyksen voittaja on teollisuusyhtiö Sandvik. Se valmistaa Tampereella porauslaitteita kaivosteollisuudelle. Lue tästä jutusta, millaista on huippuammattilaisten työ ainutlaatuisen koekaivoksen kupeessa.

Tampereen seudun kasvu Suomen vetovoimaisimmaksi alueeksi ja aidoksi metropoliksi ei olisi mahdollista ilman suuria, menestyviä yrityksiä. Yksi niistä on kaivosteknologiayritys Sandvik.

Yritys voitti yleisöäänestyksen sarjassa Kasvua Pirkanmaalle.

”On suuri kunnia vastaanottaa Valo-palkinto. Arvostamme, että meidän työmme yhteiskunnassa on huomattu. On aina hienoa saada tunnustusta vuosien kehitystyöstä. Kiitos kuuluu koko Sandvik Suomen huipputiimille”, sanoo Sandvik Mining and Rock Solutions liiketoiminta-alueen johtaja Mats Eriksson.

Tampereen suurin yhteisöverojen maksaja on ollut jo vuosia verolistan kärkipäässä ja luonut osaamisellaan valtavan määrän hyvinvointia Pirkanmaalle.

Sandvikissa jatkuu myös Tampellan teollisuushistoria. Koekaivostoimintaa on tehty Länsi-Tampereen Myllypurossa jo 50 vuotta. Nykyisin yhtiö kehittää kaivoteollisuudelle uuden sukupolven sähköisiä- ja digitaalisia porauslaitteita.

Alkuvuodesta Sandvik kertoi investoivansa Tampereelle 50 miljoonaa euroa. Viime vuonna käynnistyneeseen jättihankkeeseen on palkattu tai palkataan 100 uutta työntekijää.

Tapasimme neljä yrityksen ammattilaista ja kysyimme, mitä he tekevät ja millaista on työskennellä Sandvikin kaltaisessa menestyvässä suuryrityksessä.

Päivi Kautiaisella on neljä yliopistotutkintoa: humanististen tieteiden kandidaatti, filosofian maisteri, diplomi-insinööri ja executive MBA -tutkinto.

Päivi Kautiainen

”Olen 47-vuotias ja työskentelen Sandvikilla teknisten palveluiden johtajana.

Minulla on juuret syvällä täällä Tampereen seudulla. Jo isoisäni oli töissä Tampellassa, ja niitä jalanjälkiä seurasin.

Tein diplomi-insinöörin tutkintoni turvallisuusjohtamisesta, ja 11 vuotta sitten tulin tänne ensin tuoteturvallisuusinsinööriksi. Kun tulin, kaivosteollisuus oli minulle uutta.

Ala vaikutti kiehtovalta. Olosuhteet, joissa tuotteiden täytyy toimia, ovat todella haastavat: Maan alla on hämärää, ja siellä voi olla pölyistä ja kosteaa. Maan pinnalla käytettävien laitteiden on puolestaan toimittava tuulessa, pakkasessa, tuiskussa ja auringon porotuksessa.

Urapolkuni on pikkuhiljaa johtanut nykyiseen työhöni. Tiimini vastaa siitä, että asiakkaat osaavat käyttää maan alla käytettäviä poralaitteitamme oikealla tavalla ja että laitteet toimivat koko elinkaarensa ajan.

Asiakkaita on moneen lähtöön. Jotkut toimivat vuoristossa, toiset aavikon laidalla. Siinä riittää tekemistä.

Käyn paljon työmatkoilla ja varmistan, että paikallinen henkilökunta saa täältä tehtaalta tarvitsemansa avun.

Nautin siitä, että saan työskennellä pohjoismaiselle laatubrändille, josta saan olla ylpeä. Olennaista on tiimityö: yksin en saisi mitään aikaan.

Ruuhkavuosina ”orkesterin pyörittäminen” on haastavaa, mutta työnantaja tulee onneksi vastaan: On mahdollisuus etätyöhön ja joustavaan työaikaan.”

Elen Toodu kuvattiin Sandvikin digitaaliseen kaivokseen rakennetussa keskuksessa, jollaisesta käsin voidaan seurata toimintaa kaivoksessa.

Elen Toodu

”Olen 34-vuotias ja koulutukseltani kaivosinsinööri. Olen kotoisin Virosta ja opiskelin siellä. Työskentelin Virossa palavakivikaivoksilla, ja sen jälkeen pitkään Kittilässä kultakaivoksella.

Kaivosala oli minulle rakkautta ensisilmäyksellä. Olen aina tykännyt matematiikasta ja fysiikasta, ja aluksi opiskelin rakennusalaa. Kun pääsin ensimmäisen kerran käymään kaivoksessa hoksasin, että se on minun alani.

Tulin Sandvikille vuonna 2019. Johdan automaatioyksikössä meidän tuotelinjoja ja asiakastoimitusprojekteja. Tuotelinja päättää, millaisia tuotteita kehitämme eli millaisia tuotteemme ovat tulevaisuudessa.

Tuotteitamme käytetään esimerkiksi lastauskoneissa ja kaivoskuorma-autoissa. Tuotteidemme avulla niitä pystytään etäohjaamaan. Malmia pitää louhia koko ajan syvemmältä ja haastavammissa olosuhteissa. Tiimini tehtävä on kehittää automaatiotuotteita, joiden avulla ihmiset pääsevät pois näistä hankalista olosuhteista.

Tykkään siitä, että työ on kansainvälistä. Pääsen matkustamaan ja opin tuntemaan ihmisiä. Projekteja on kaikkialla maailmassa.

Omassa tiimissäni on ihmisiä 10 eri maasta. He kaikki asuvat Tampereen seudulla perheineen. Puhumme keskenämme englantia pääasiassa.

Pidän Sandvikia hyvänä yrityksenä. Huomasin sen jo silloin, kun olin töissä yrityksen asiakkaalla kaivoksessa.

Kaivosalalla palkat ovat ylipäätään hyvät. Kaivosyhtiössä palkat olisivat ehkä korkeammatkin kuin täällä, mutta tykkään työnkuvastani ja tykkään asua Tampereella. Kaivokset ovat yleensä keskellä ei-mitään.”

Niko Lehtinen työskentelee maanpäällisten laitteiden kokoonpanossa.

Niko Lehtinen

”Olen 31-vuotias ja työskentelen koneenasentajana. Valmistuin Hervannan ammattikoulusta levyseppäpuolelta ja kävin sen jälkeen armeijan. Sieltä lähdin suoraan työelämään, ja tein metallihommia kahdeksan vuotta. Sen jälkeen tuntui, että tarvitsin vaihtelua.

Isäni näki lehdessä pienellä präntillä ilmoituksen, jossa kerrottiin Sandvikin ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen järjestämästä koulutuksesta. Jouduin irtisanoutumaan vakituisesta työstä, mutta osoittautui, että se oli riskin arvoista. Elämä piristyi niin sanotusti.

Koulutus alkoi vuoden 2018 alussa ja kesti 16 kuukautta. Sen jälkeen sain tänne ensin määräaikaisen sopimuksen ja sitten työnteon kautta vakituisen sopimuksen. Se oli pääpalkinto, jota lähdin havittelemaan.

Työni on rakentaa porauslaitteisiin puomeja, joihin porakoneet kiinnitetään. Työ on mekaanista kokoonpanoa eli ihan fyysistä työtä. Tulitöitä ei tarvitse tehdä pääsääntöisesti.

Työ on hyvin monipuolista, ei todellakaan pelkkää jakoavaimella kiristämistä. Teemme muun muassa sähkökytkentöjä ja hydrauliikkaa. Monipuolisuus pitää mielenkiinnon yllä. Työssä oppii koko ajan uutta, ja olen huomannut, että kaikkea oppii tekemällä.

Tykkään todella paljon olla Sandvikilla töissä. Olen nähnyt muitakin työpaikkoja, ja tämä on kyllä kärkeä. Työntekijöillä on erilaisia etuja ja puitteet ovat huippuluokka. On ruokalat ja haalaripesut. Löytyy saunat, uima-altaat ja punttisalit, että pystyy pitämään itsestään huolta. Terveydenhuoltokin on samassa rakennuksessa, mikä on iso plussa.”

Henri Liikasen työhön kuuluu sen visiointi, millainen tulevaisuuden kaivoskone voisi olla ja tähän liittyvien teknologioiden kehittäminen.

Henri Liikanen

”Olen 29-vuotias ja työskentelen Sandvikin tutkimus- ja teknologiakehityksessä digitalisaatio- ja robotiikka-asiantuntijana.

Valmistuin vuonna 2018 Tampereen teknillisestä yliopistosta automaatiotekniikan diplomi-insinööriksi. Ryhdyin vuoden 2017 lopulla tekemään yliopistolla Sandvikille tutkimusta raskaiden koneiden autonomisesta ajamisesta. Vuoden 2020 alussa tulin tänne jatkamaan samoja hommia.

Minua kiehtoo se, että saan työskennellä raskaiden isojen koneiden parissa. Teen koneisiin ohjelmistoalgoritmeja ja pääsen täällä näkemään käytännössä oman työn tulokset: miten koneet liikkuvat ja miten ne käyttäytyvät. Se on hyvin palkitsevaa.

Iso motivaattori on se, että pääsemme tekemään kaivosteollisuudesta turvallisempaa. Automaation avulla ihmisten ei tarvitse työskennellä maan alla vaarallisissa tehtävissä. Pidän tärkeänä myös sitä, että automaatiolla on paljon potentiaalia parantaa kaivosten tuottavuutta asiakkaille.

Työni vaatii paljon matemaattista osaamista. Robotiikka on sikäli haastavaa, että monia liikkuvia osia pitää pystyä kontrolloimaan samaan aikaan. Paljon pitää osata myös hakea tietoa eri lähteistä.

Isossa laiteprojektissa on yhtä aikaa asiantuntijoita eri divisioonista, joten tässä työssä vaaditaan myös yhteistyökykyä, jotta projekti saadaan onnistuneesti maaliin.

Haastavaa on se, että koska Sandvik on alan markkinajohtaja, asiakkailta tulevat ongelmat ovat sellaisia, joita ei ole aikaisemmin ratkaistu. Markkinajohtajuus tuo pientä painetta ja intoa, että ongelmat pitää ehtiä ratkaista ennen muita.”

Yritys Sandvik Group Sandvik Group on kansainvälinen teollisuuskonserni, joka valmistaa muun muassa kaivos- ja urakointiteollisuuden laitteita, metallintyöstössä käytettäviä työkaluja sekä erilaisia materiaaleja. Vuonna 2021 konserni työllisti 44 000 henkilöä ja sen liikevaihto oli noin 99 miljardia Ruotsin kruunua. Työntekijöitä ja toimintaa on yli 150 maassa. Suomessa Sandvik työllistää noin 2 500 henkilöä, joista Tampereella työskentelee 1 500. Tuotannosta yli 95 prosenttia menee vientiin. Tampereella valmistetaan maanalaisia ja -päällisiä porauslaitteita. Lisäksi siellä sijaitsevat teknologian ja digitalisaation osaamiskeskus, testikaivos ja automaatiotoiminnot.