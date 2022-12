Laukon kartano voitti Aamulehden Valo-palkinnon yleisöäänestyksen Kulttuurielämyksiä Pirkanmaalle -kategoriassa. Historialliseen kartanoon odotetaan ensi kesänä 40 000:ta kävijää.

Aamulehti

Aamulehden Valo-palkinto ei tule Laukon kartanoa emännöivälle Liisa Lagerstamille varsinaisesti yllätyksenä, sillä Laukolle on pikkuhiljaa kasvanut laaja ystäväpiiri.

Vesilahdessa sijaitseva historiallinen kartanomiljöö tarjoaa satumaiset puitteet kesäisille elämyksille, joita ovat suositut puistokonsertit ja kesäkeikat, taidenäyttelyt, ravintola ja kahvila terasseineen.

”Laukon kartano on paikka, jonne kokoonnutaan Pirkanmaalla viettämään ihania kesäpäiviä. Meillä on 2 000 kausikorttilaista, väkeä, jotka tuovat tänne ystäviä ja tuntevat toisiaan. Toiminta on aika yhteisöllistä”, Lagerstam kuvailee.

Viime kesänä Laukossa vieraili 35 000 kulttuuripuolen pääsylipun ostanutta. Ensi kesänä vieraita odotetaan jopa 40 000. Pirkanmaalaisten kesänviettäjien lisäksi moni ajaa kesäpäivän viettoon pääkaupunkiseudulta tai Turusta, myös kauempaa Suomesta.

”Jonkin verran on lisäksi kansainvälisiä vieraita, joita houkuttelevat tasokkaat taidenäyttelyt.”

Yksi kesän tärkeä elementti ovat kesätyöntekijät. ”Meillä on yli 40 kesätyöntekijää, kiva kesätiimi paikallisia nuoria ja vähän vanhempiakin mukana.”

Vaikka kartano on auki yleisölle vain kesäisin, niin talvellakin alueella on elämää. Silloin yhteyttä pidetään sosiaalisen median kautta 30 000 seuraajalle.

”Tällä asumme minä ja mieheni Jouni Minkkinen, meidän tyttäremme Nelli ja äitini Leena päärakennuksen toisessa päädyssä. Kartanokylässä on vuokra-asuntoja. Kyllä täällä on talvellakin eloa ja valoa ikkunoissa.”

Emäntänsä näköinen paikka

Laukon kartano on Liisa Lagerstamin lapsuudenkoti. Kartano avasi ovensa yleisölle vuonna 2016. Silloin paikka oli perinteinen eurooppalaisen tyylin mukainen kulttuurihistoriallinen kartanokohde. Sittemmin se on saanut muita ulottuvuuksia, samoin kuin omistajansa.

Laukon kartanon päärakennuksen on rakennuttanut paperitehtailija Rafael Haarla ja sen on suunnitellut tamperelaisarkkitehti Veikko Kallio.

Lagerstam on väitellyt filosofian tohtoriksi kartanon historiasta. Nykyään hän vastaa sen kaikista taidenäyttely- ja keikkatuotannoista.

”Tästä on tullut yleisön ja itseni näköinen kohde. Historia on mukana, se on semmoinen syvyys, mutta sitten on hauskuus ja nuorekkuus. Vähän poppia ja rokkia on tullut mukaan matkan varrella”, Lagerstam kuvailee.

Muutokset ovat kuuluneet Laukon kartanon historiallisiin vaiheisiin, mutta ainakin tällä hetkellä sellaisia ei ole luvassa. Tulevaisuuden visoissa jatketaan hyväksi havaitulla linjalla.

”Olemme tulleet aika pitkän matkan tähän, missä olemme. Nyt vain kiillotamme tätä timanttia. Pyrimme parantamaan konsertti- ja näyttelytuotantoja, tekemään kesäpäivistä mahdollisimman hyviä vieraille.”

Sielukkuus tekee uniikin

Laukon kartano on koko Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen paikka: pitkä historia täynnä merkkihenkilöitä ja kartanossa on iso säilynyt kartanopihapiiri. Historian kerrokset näyttäytyvät myös muinaislöytöjen muodossa.

Lue lisää: Liisa Lagerstam asuu kartanossa, jonka myrskyisässä historiassa seikkailevat viikingit, Väinämöinen ja pahamaineinen paroni: ”Vaikka meillä käy paljon vieraita, miellän tämän aina kodikseni”

Kartanossa viihdytään musiikin, taiteen ja ruuan parissa, mutta mikä tekee Laukon kartanosta erityisen kulttuurikohteen?

”Muista kulttuurikohteista meidät ehkä erottaa yhteisöllisyys, on kausikorttilaiset ja paljon tuttuja. Tämä on myös meidän koti, ehkä näistä tulee jokin sielukkuus, oma erityinen juttunsa, josta ihmiset tykkäävät. Täällä on myös monenlaisia kiinnekohtia, on se sitten peurat, Kalevala tai Laukontori. Jokaiselle on jokin kiinnostava juttu.”