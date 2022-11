Veden perusmaksu nousee 12 prosenttia ja jäteveden perusmaksu 15 prosenttia.

Lempääläläisten vesi- ja jätevesimaksujen hinnat nousevat vuoden 2023 alussa. Lempäälän Vesi -yhtiön korotusten yhteisvaikutus on omakotitalossa keskimäärin noin 67 euroa. Summa on laskettu 150 neliön omakotitalolle, jossa asuu kolme henkeä.

Korotuksia tulee käytettävän veden ja jäteveden hintaan, samoin niiden perusmaksuihin. Kulutettu vesikuutio maksaa ensi vuonna 2,33 euroa eli 11 senttiä enemmän kuin tänä vuonna. Kuutio käytettyä jätevettä maksaa 3,6 euroa eli 20 senttiä enemmän kuin tänä vuonna.

Perusmaksutkin nousevat

Myös perusmaksuihin tulee korotuksia. Veden perusmaksu nousee 12 prosenttia, jätevesien perusmaksu 15 prosenttia ja hulevesien perusmaksu 5 prosenttia. Perusmaksujen euromääräinen korotus riippuu kiinteistön mittarikoosta ja vyöhykkeestä.

Lempäälän Vesi oy perustelee tiedotteessaan hinnankorotuksia ennen muuta yhtiön investoinneilla. Investoinneista suurin on siirtoviemärin rakentaminen Tampereen Sulkavuoressa sijaitsevaan Tampereen seudun keskuspuhdistamoon. Siirtoviemäristä on nyt rakennettu vähän yli puolet ja sen on määrä valmistua vuoden 2025 aikana. Samalla rakennetaan vesijohtoa Sääksjärven ja Hakkarin välille.

Lisäksi vesiyhtiö perustelee hinnankorotuksia verkostosaneerausten ja kunnossapidon kustannuksilla, inflaatiolla sekä sähkön ja muiden palveluiden ja tarvikkeiden hinnannousulla.