Miksi kaukolämpö kallistui pirkanmaalaisessa kunnassa rajusti, vaikka maakaasun osuus sen tuotannosta on pieni?

Kaukolämmön hinta on osaksi sidottu maakaasun hintaan, vastaa Valkeakosken Energian johto.

Kiinteistöliiton indeksitalovertailun mukaan asumiskustannukset ovat Pirkanmaalla nousseet eniten Valkeakoskella. Yksi kustannuksia nostava tekijä on ollut kaukolämmön hinta.

Valkeakosken Energia nosti kaukolämmön hintaa jälleen lokakuussa, silloin noin 30 prosenttia. Energiayhtiö perusteli korotusta maakaasun hinnannousulla.

Marraskuussa aloittanut Valkeakosken Energian toimitusjohtaja Olli-Pekka Marttila: Miksi kaukolämmön hintaa on Valkeakoskella lokakuun alusta nostettu niin paljon, vaikka maakaasun osuus paikallisesta kaukolämmön tuotannosta on pieni?

”Hankkimamme lämmön hinta on sidottu osaksi kaasun hintaan. Kaasun hankintahinta on noussut merkittävästi. Kun tulojen pitää olla suuremmat kuin menot, on yhtiö ollut pakotettu nostamaan myös lämmön hintaa”, Marttila vastaa.

Valkeakosken Energian hallituksen puheenjohtaja Eeva Niskavaara toivoo, etteivät asiakkaat tuijottaisi vain korotusprosenttia. Hän sanoo, että kannattaa sen sijaan verrata Valkeakosken kaukolämmön hintaa naapurikuntiin eli katsoa, mitä kaukolämpö maksaa.

Valkeakoskella kaukolämmön energiamaksun arvonlisäverollinen hinta 1. lokakuuta alkaen on 114,00 euroa/MWh. Valkeakosken Energian kaukolämmön hintataso naapuriyhtiöihin nähden on samalla tasolla.

Onko tulevana talvena vielä painetta nostaa kaukolämmön hintaa Valkeakoskella?

”Jos kaasun hinta pysyy nykyisellä tasolla, ei ole korotuspainetta. Jos taas maakaasun hinta laskee, tarkastelemme myös omaa hintaamme.”