Ilves ja Tappara eli tamperelainen kiekkoilmiö voitti Urheiluelämyksiä Pirkanmaalla -sarjan ja Aamulehden Valo-palkinnon. Se sai eniten yleisöääniä kaikista palkinnonsaajista.

Tamperelaisessa jääkiekossa eletään historiallisia aikoja. Huuma on ennätyslukemissa. Sekä Tappara että Ilves ovat sarjan kärjessä ja katsojia käy kotiotteluissa ennätysmäärä.

Lauantaina tulee tasan vuosi Nokia-areenan avajaisista. Tuolloin alkoi myös ennennäkemätön kiekkobuumi.

”Nokia-areena on iso asia, joka laittoi sen liikkeelle. Areenasta lähti uusi tuleminen ja tekeminen liikkeelle”, sanoo Tapparan liigajoukkueen taustayhtiön Tamhockeyn kehitys- ja tapahtumajohtaja Aki Hautamäki.

Saman toteaa myös Ilves-Hockeyn myynti- ja tapahtumapäällikkö Lasse Fihl.

”Areena on tuonut uusia kävijöitä, joista toivottavasti on kasvanut myös vakiokävijöitä. Sijainti oli ehkä alun perin uhkakuva joillekin kannattajille, mutta se on kääntynyt pelkästään positiiviseksi. Pystymme tarjoamaan paljon muutakin elämystä kuin pelkän ottelun”, Fihl sanoo ja lisää, että Ilveksen osalta buumia on nostattanut myös joukkueen paras menestys pitkään aikaan.

Ilveksen tapahtuma- ja markkinointipäällikkö Henna Rajamäki ja myynti- ja tapahtumapäällikkö Lasse Fihl kertovat, että Ilveksen visio on olla eurooppalainen suurseura jääkiekossa. ”Ihan vielä emme ole siellä, mutta sinne päin mennään.”

”Jos kaukalossa tuote ei ole kunnossa, sitä on hyvin hankalaa kuorruttaa pelkästään areenalla ja sen suomilla mahdollisuuksilla.”

Tapparalla oli omat laskelmansa, millaista menoa voisi olla edessä, mutta silti ”haippi” perustekemisen ympärillä on yllättänyt. Urheilullinen menestys oli heti huipussaan, kun Tappara voitti mestaruuden, Ilves otti pronssia ja Suomi voitti Nokia-areenassa MM-kultaa.

”Se oli niin satumainen startti. Ei tuollaista pysty käsikirjoittamaan villeimmissä unelmissakaan”, Hautamäki sanoo.

Tapparan uusista tiloista on komeat näkymät kaupungin keskustaan.

Tapparan toimisto on juuri muuttanut uusiin tiloihin Nokia-areenan viereen Opaali-taloon. Tamhockeyn kehitys- ja tapahtumajohtaja Aki Hautamäki sisusti paikkoja kuntoon tiistaina.

Viimeisen vuoden tapahtumat alleviivaavat Tampereen asemaa Suomen kiekkopääkaupunkina. Varsinkin Tapparan ja Ilveksen paikallispelit ovat tällä hetkellä hurjan kysyttyjä tapahtumia. Seuraava paikallisvääntö 9. joulukuuta myytiin käytännössä loppuun jo viikkoja sitten.

”Vaikka toivoimme, että saamme hyvin jengiä liikkeelle, on ollut positiivinen yllätys, kuinka hyvin porukka on ottanut areenan omakseen ja kuinka paljon olemme saaneet ihmisiä katsomoon”, Fihl kertoo.

Hautamäen mukaan ottelut houkuttelevat ympäri Suomen katsojia, jotka haluavat tulla kokemaan tamperelaisen tunnelman. Hän heittää hurjan arvion: jos halliin vain mahtuisi, paikallispelit vetäisivät tällä hetkellä 20 000 katsojaa.

”Buumi on sen verran kova”, Hautamäki kertoo. ”Kaikki haluavat siitä palan. Olemme tällä hetkellä todella onnellisten tähtien alla, mutta tähän ei saa tyytyä, vaan pitää paiskia hommia, että voisimme olla vielä parempia ja tarjota vielä enemmän elämyksiä.”

Olennainen tekijä buumissa on areenan vetovoima ja sijainti. Hautamäki luonnehtii sen saavutettavuutta järjettömän hyväksi. Yhteistyö Nysse-joukkoliikenteen kanssa on auttanut merkittävästi, kun julkisiin pääsee pelipäivinä ottelulipulla.

Ottelutapahtumien suunnittelu alkaa seuroilla jo hyvissä ajoin. Pelipäivien teemat on nytkin mietitty jo kevääseen asti. Tapparalla ja Ilveksellä on tarkkaan mietityt markkinointikanavat ja kohderyhmät kuhunkin iltaan.

Pelipäivinä areenalla riittää kuhinaa aamusta loppuiltaan. Ottelutapahtumiin on luotu tarkka käsikirjoitus, jonka etenemistä seurataan ohjaamosta käsin. Seurat ovat palkanneet ohjaamon johtoon ulkopuolisen ammattilaisen.

Tapparalla on sen omia ja tapahtumatyöntekijöitä areenassa noin 50. Hakametsässä heitä oli noin 30. Kun mukaan lasketaan areenan ravintolahenkilökunta ja muut työntekijät, voi kokonaisluku nousta 500:aan.

Ilveksellä on työntekijöitä lähes sama määrä. Se on osoitus myös organisaation kehittymisestä.

Nokia-areenassa tapahtumat on pystytty viemään täysin uudelle tasolle. Ilves panostaa tapahtumissa laatuun ja viihtymiseen. Ilveksen buumi on ollut uudessa areenassa poikkeuksellisen kova.

”Pystymme investoimaan sekä joukkueeseen että ottelutapahtumaan. Meillä on kaikilla penkeillä hyvät ammattitekijät. Emme joudu hakemaan ratkaisuja kustannuspuoli edellä, vaan voimme panostaa laatuun”, Lasse Fihl sanoo.

Katsojille se näkyy muun muassa ottelun visuaalisuudessa, äänimaailmassa, alkushow’ssa ja sosiaalisen median kanavilla.

”On etuoikeutettua, että tätä pääsee tekemään. Näitä työpaikkoja on Suomessa todella vähän”, Tapparan Aki Hautamäki sanoo.

Hän on huomannut kansan kiinnostuksen omilla kauppareissuillaankin, vaikka ei Tapparan näkyvin hahmo olekaan. Vinkkejä tulee oikealta ja vasemmalta.

”Tämä on niin siistiä hommaa, että päivääkään en vaihtaisi pois.”

Vaikka nyt menee hyvin, seurat eivät jää laakereilleen lepäämään. Tapahtumaa halutaan kehittää jatkuvasti. Areenan niksit ovat jo hallussa, joten jatko on seuroista kiinni.

”Visio on olla eurooppalainen suurseura jääkiekossa. Ihan vielä emme ole siellä, mutta sinne päin mennään”, Ilveksen Lasse Fihl sanoo.

Hautamäki nostaa riman äärimmäisen korkealle. Tavoitteen voi katsoa täyttyneen, kun katsojamäärät ovat SC Bernin tasolla.

Sveitsiläisjoukkue on kerännyt vuosikaudet selkeästi suurimmat yleisömäärät eurooppalaisessa seurajääkiekossa. Ennen koronaa sen katsojakeskiarvo oli yli 16 000.