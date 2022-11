Valtava tontti täynnä erikoisia romukasoja herättää huomiota Tampereella – Näin perinteikäs firma tekee romulla miljoonatulosta, pääsimme seuraamaan työtä lähietäisyydeltä

Tamperelainen romuliike Rauta-Soini aloitti toimintansa jo 1800-luvulla. Tänä syksynä miljoonatulosta tekevä firma myytiin osaksi isoa konsernia. Pääsimme seuraamaan työtä lähietäisyydeltä Nekalassa, josta suurin osa toimintaa siirtyy pois lähivuosina.

J. Th. Soinin romuliike on aloittanut Tampereella vuonna 1898. Latvialainen Sandis Arajs polttoleikkaa levyjä pienemmiksi. Hän on Rautasoinin alihankkijan palveluksessa.

Kirkasta kuparilankaa on kasalla isossa sinisessä laatikossa. Sähköjohdoista purettu kupari on kaunista – ja kolme kertaa arvokkaampaa kuin johto, jossa on muovi päällä.

Muut Rauta-Soinin tontilla Nekalassa Vihiojantiellä olevat kasat eivät näytä maallikon silmiin kauniilta, mutta ne ovat rahanarvoista tavaraa. Erilaista metalliromua otetaan vastaan vuosittain noin 40 000 tonnia.