Ensimmäinen latu aukeamassa Pirkanmaalla jo tänään ja toinenkin loppuviikosta

Hiihtoharrastajat ovat jo ahkerasti kyselleet, milloin ladut aukeavat. Tykkilumen tekoon tarvitaan sopivat olosuhteet, esimerkiksi Ylöjärvellä ilmankosteus estää vielä lumen tykityksen. Lempäälässä latu aiotaan avata tänään.

Tampereen seudulla voi kaivaa sukset kesävarastosta jo tänään, ainakin jos on valmis hieman autoilemaan päästäkseen ladulle.

Lempäälän liikuntapäällikkö Sari Juuti sanoo, että Hakkarin 1,4 kilometrin mittainen säilölumilatu aukeaa keskiviikkona iltapäivällä tai illalla. Ladun tarkasta aukeamisajankohdasta tiedotetaan Lempäälän kunnan sivuilla.

Reitti muuttuu hieman aiemmasta, sillä hiekkakenttää muutetaan tekonurmikentäksi, ja töiden vuoksi latu ei toistaiseksi kulje kentän kautta.

Latu sopi Juutin mukaan kaikentasoisille hiihtäjille. Kysyntää ladulle on ollut paljon ja Juuti on saanut useita puheluita hiihtämään haluavilta kansalaisilta myös naapurikunnista. Latu on maksuton.

Loppuviikoksi on ennustettu lämpötilan kohoavan nollan vaiheille. ”Ei se haittaa, kun maa oli jäässä, kun lunta lähdettiin levittämään. Ladun pitäisi kestää pienet plussakelit”, Juuti sanoo.

Valkeakosken Korkeakankaan noin kilometrin latu on aukeamssa viikon lopulla. Kuva ensilumenladulta on vuodelta 2020.

Valkeakoskella loppuviikosta

Viikon lopulla on aukeamassa myös Valkeakosken Korkeakankaan latu, missä lunta levitetään nyt kolmatta päivää. Liikuntapaikkamestari Timo Toivonen sanoo, että latu on nyt aiempaa hieman lyhyempi ja hiihdettävää on edestakaisin kilometrin verran. Tämä johtuu siitä, että lunta ei olosuhteiden vuoksi saatu tehtyä säilöön niin paljon kuin tavallisesti.

Tarkempaa ladun aukeamispäivää Toivonen ei vielä osaa sanoa. Hän kertoo, että ladun aukeamisesta tiedotetaan Valkeakosken kaupungin liikuntatoimen verkkosivuilla.

Toivonen sanoo, että Valkeakosken latu on ollut hyvin suosittu: vaikka tilastointia ei ole tehty, havaintojen mukaan hiihtäjiä riittää ladulla aamusta lähtien ja etenkin viikonloput ovat ruuhkaisia.

Tampereella ja Kangasalla joulukuun alussa

Tampereella aukeaa ensimmäisenä Kaupin säilölumilatu. Liikuntapäällikkö Mikko Heinonen kertoo, että tavoite on, että hiihtämään päästäisiin joulukuun alkupuolella. Tarkempia päätöksiä tehdään lähiaikoina, jolloin aikataulu tarkentuu.

Kangasalla lumet ovat vielä kasalla ja eristeet purkamatta. Liikuntapaikkamestari Petri Elo kertoo, että tarkoitus on aloittaa lumen levitys ensi viikolla. Hänen arvionsa on, että Kangasalla hiihdetään joulukuun alkupäivinä, jos kaikki sujuu suunnitellusti. Elo ei vielä osaa arvioida, minkä mittaiseen lenkkiin säilölumi riittää.

Ylöjärvellä odotetaan sopivaa keliä

Ylöjärvellä ei lunta ole säilössä, ja tarkoitus on alkaa tykittää lunta, kunhan kelit sallivat.

Työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpää kertoo, että vaikka pakkasta on riittävästi, lumentekoon ei vielä ole päästy, sillä tuulinen sää ja vapaana lainehtiva järvi nostavat ilmankosteuden liian korkeaksi ja ilmankosteus on liian korkea, jolloin lumesta ei tule hyvää. ”Keinolumi on hyvin märkää silloin, ja kun sen levittää tasaiselle jäljellä on vesilammikoita.”

Ylöjärvellä odotetaan siis oikeita olosuhteita. ”Lunta tehdään heti, kun se on teknisesti mahdollista. Järven ei välttämättä tarvitse jäätyä jos pakkasta on riittävästi. Luonto sanelee ehdot”, Tanhuanpää muistuttaa.