Latela-tähti Lauri Huttunen muuttaa vahingossa pois Nokialta historiallisesti arvokkaalle maatilalle – Menettää paikkansa kaupunginvaltuustossa

Televisiosta tuttu perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Lauri Huttunen löysi ihastuttavan talon Nokian Siuron ja Hämeenkyrön rajamailta. Rakennus on kirjailija Väinö Linnan entinen maatila. Muuton vuoksi Huttunen ei voi enää toimia Nokian kaupunginvaltuutettuna.

Lauri Huttunen vastaa puhelimeen Lapin erämaasta. Miehellä on kiire, sillä bussin sivuluukku on saanut pienen kolhun renkaan livettyä lumen peittämään ojaan. Luukun tarkastelun lomassa on hetkinen aikaa kommentoida elämän uusia käänteitä. Äskettäin paljastui, että Huttunen on muuttamassa pois Nokialta. Kotikunnan vaihtuminen on kuitenkin vahinko.

”Hain netistä taloa Siuron postinumerolla, koska halusin järven rannalle. Näin sellaisen talon, josta ajattelin heti, että vau, tuonne. Siinä kohtaa kun kaupanteko oltiin sovittu, tajusin, että ei saakeli, tämähän on Hämeenkyrön puolella.”

Uusi majapaikka on kirjaimellisesti Siuron ja Hämeenkyrön välissä: kunnan raja kulkee tontin laitaa myöten. Hämeenkyrön Myllykylässä sijaitseva rakennus on kirjailija Väinö Linnan entinen maatila. Tilan koko on aikoinaan ollut 90 hehtaaria, mutta maa-ala on pilkottu siten, että Huttusesta tulee nyt vasten tahtoaan hämeenkyröläinen.

”Olen ideoinut sellaista, että koska olen vielä hetken aikaa kunnanvaltuutettu, niin hyökättäisiin Hämeenkyröön ja vallattaisiin se Siuron puolelle. Toinen vaihtoehto on se, että kun olemme muuttaneet, niin antaudumme omalla tontillamme taas siurolaisiksi”, Huttunen vitsailee.

Valtuustoaika jää lyhyeksi

Pois muuttamisen myötä myös Huttusen aika Nokian kaupunginvaltuutettuna päättyy. Kaupunginhallituksen uusimmasta esityslistasta käy ilmi, että Huttunen (ps.) on ilmoittanut sähköpostitse muuttavansa pois Nokialta 30. marraskuuta. Kuntalain mukaisesti tämä tarkoittaa sitä, että Huttunen menettää vaalikelpoisuutensa Nokialla, sillä henkilön kotikunnan tulee olla se kunta, jossa hän on luottamustoimissa.

Huttunen oli perussuomalaisten ääniharava Nokialla viime kuntavaaleissa. Hänen aikansa valtuustossa jää lyhyeksi. Nykyinen valtuusto valittiin vuonna 2021, ja seuraavat kuntavaalit ovat luvassa vuonna 2025. Huttusen tilalla kaupunginvaltuustossa tämän valtuustokauden loppuun saakka jatkaa perussuomalaisten ensimmäinen varavaltuutettu Joona Lehtinen.

Huttunen toteaa kaupunginvaltuutettuna toimimisen olleen mukavaa, mutta päätöksenteon hitauden turhauttaneen häntä. ”En tiedä, onko se kaiken siihen menevän ajan ja vaivan väärtiä. Koen ehkä ennemmin, että saan tehtyä enemmän, kun teen asiat ihan itse.”