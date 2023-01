Pirkanmaalla kuolee nyt ennätysmäärä ihmisiä, nämä ovat yleisimmät kuolinsyyt – Oikeuslääkäri kertoo, mitä ruumis paljastaa elintavoista

Pirkanmaalla kuoli viime vuonna ennätyksellisen paljon ihmisiä. Selvitimme, missä pirkanmaalaiset kuolevat ja mihin. Vierailimme tamperelaisessa ruumiinavaussalissa, jonka haju ei ole niin voimakas kuin voisi kuvitella. Oikeuslääkäri Mika Martiskainen tietää paljon pirkanmaalaisten kuolemista ja kertoo nyt, mitkä asiat jäävät vaivaamaan mieltä.

Oikeuslääkäri Mika Martiskainen kohtaa työssään päivittäin kuolemaa, sillä hän saattaa tehdä useita ruumiinavauksia yhden työpäivän aikana. Pöydällään hän on nähnyt koko elämänkaaren.

Aamulehti

Ruumiinavaukset tehdään Taysin O-rakennuksessa. Kengät pitää vaihtaa sandaaleihin ennen kuin astuu osaston puolelle. Sisäpuolella avautuu käytävä, jonka seinälle on sijoitettu teollisuushissiltä näyttävä vainajatorni. Siellä on paikka 110 vainajalle. Toisella puolella avautuvat ruumiinavaussalit, joissa siivous on juuri aloitettu. Ohitsemme kärrätään ajoittain metallisilla kärryillä vainajia, joiden kuolinsyytä täällä selvitetään.