Ketkä pääsivät läpi Pirkanmaalla? Katso seurakuntavaalien tulokset tästä päivittyvästä jutusta

Aamulehti koostaa tähän päivittyvään juttuun seurakuntavaalien tuloksia Pirkanmaalta.

Sunnuntaina toimitetuissa seurakuntavaaleissa valittiin jälleen suuri määrä päättäjiä Pirkanmaan seurakuntiin.

Itsenäisissä seurakunnissa toimitettiin vain yhdet vaalit, joilla valittiin kirkkovaltuuston jäsenet. Seurakuntayhtymissä valittiin sekä seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto että kunkin yhtymään kuuluvan seurakunnan oma seurakuntaneuvosto.

Aamulehti kerää tietoja valituista seurakuntavaalien tulospalvelusta. Tulokset ovat alustavia ja osasta seurakunnista puuttuu joitakin tietoja. Seurakunnat vahvistavat vaalituloksen myöhemmin marraskuussa.

Listauksessa on nimi, ammatti tai arvo, ehdokaslista ja äänimäärä sekä vertausluku. Järjestys on muodostunut vertausluvun perusteella. Listaukseen on koottu vain valitut ehdokkaat. Varalle valitut näkee täältä.

Tampereen Eteläinen seurakunta

Kirkkovaltuusto

Kalle Mäki, lääkäri, TM. Tampereen Eteläisen seurakunnan Yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 161, vertausluku: 726.0.

Tytti Lindroos, koulutusasiantuntija, partiojohtaja. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 193, vertausluku: 712.0.

Asko Alajoki, konsultti, insinööri. Tampereen Eteläisen seurakunnan Yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 119, vertausluku: 363.0.

Timo Koivula, YTS. Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista. Ääniä: 120, vertausluku: 360.0.

Tarja Työläjärvi, FM, aineenopettaja. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 122, vertausluku: 356.0.

Saana Kuusipalo, valtiotieteiden ylioppilas, opiskelija. Tampereen Kirkkodemarit -ehdokaslista. Ääniä: 152, vertausluku: 333.0.

Taina Lampu, osastonhoitaja. Tampereen Eteläisen seurakunnan Yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 110, vertausluku: 242.0.

Jarno Parviola, FM, uskonnon lehtori. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 111, Vertausluku: 237.3.

Antti Pitkämäki, DI. Tampereen Eteläisen seurakunnan Yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 68, vertausluku: 181.5.

Hannu Merikoski, HM, partiojohtaja. Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista. Ääniä: 115, vertausluku: 180.0.

Petra Laatikainen, teologian ylioppilas. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 93, vertausluku: 178.0.

Petri Solja, seurakuntapuutarhuri. Tampereen Kirkkodemarit -ehdokaslista. Ääniä: 55, vertausluku: 166.5.

Seurakuntaneuvosto

Asko Alajoki, konsultti, insinööri. Tampereen Eteläisen seurakunnan Yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 84, vertausluku: 790.0.

Hanna Lempinen, insinööri, partiojohtaja. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 105, vertausluku: 716.0.

Ilpo Lähteinen, sähköasentaja, eläkkeellä. Tampereen Eteläisen seurakunnan Yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 74, vertausluku: 395.0.

Tytti Lindroos, koulutusasiantuntija, partiojohtaja. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 100, vertausluku: 358.0.

Timo Koivula, YTS. Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista. Ääniä: 117, vertausluku: 333.0.

Saana Kuusipalo, valtiotieteiden ylioppilas, opiskelija. Tampereen Kirkkodemarit -ehdokaslista. Ääniä: 138, vertausluku: 322.0.

Antti Pitkämäki, DI. Tampereen Eteläisen seurakunnan Yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 71, vertausluku: 263.3.

Tarja Työläjärvi, FM, aineenopettaja. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 98, vertausluku: 238.7.

Kari Kuusisto, yrittäjä, vankilalähetti. Tampereen Eteläisen seurakunnan Yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 69, vertausluku: 197.5.

Jarno Parviola, FM, uskonnon lehtori. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 95, vertausluku: 179.0.

Hannu Merikoski, HM, partiojohtaja. Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista. Ääniä: 96, vertausluku: 166.5.

Petri Solja, seurakuntapuutarhuri. Tampereen Kirkkodemarit -ehdokaslista. Ääniä: 61, vertausluku: 161.0.

Taina Lampu, osastonhoitaja. Tampereen Eteläisen seurakunnan Yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 69, vertausluku: 158.0.

Anni Ylinen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, partiojohtaja. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 85, vertausluku: 143.2.

Pauliina Huhtasalo, opettaja, DI. Tampereen Eteläisen seurakunnan Yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 69, vertausluku: 131.7.

Petra Laatikainen, teologian ylioppilas. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 72, vertausluku: 119.3.

Tampereen Harjun seurakunta

Kirkkovaltuusto

Seija Alatalo, koulunkäynnin ohjaaja. Harjun yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 154, vertausluku: 635.0.

Jouko Mäki-Lohiluoma, liikuntatieteiden kandidaatti, muusikko. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 148, vertausluku: 566.0.

Lauri Erma, palvelupäällikkö. Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista. Ääniä: 94, vertausluku: 480.0.

Leena Rauhala, sosiaalineuvos, FM. Harjun yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 152, vertausluku: 317.5.

Marjo Kuortti, LT, nuorisolääkäri. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 115, vertausluku: 283.0.

Maija Sutinen, tietojärjestelmäasiantuntija. Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista. Ääniä: 71, vertausluku: 240.0.

Anneli Hukari, eläkeläinen, lähetystyöntekijä. Harjun yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 80, vertausluku: 211.7.

Taru Penders, aluepäällikkö, HM. Tampereen Kirkkodemarit -ehdokaslista. Ääniä: 59, vertausluku: 189.0.

Hanna Merikanto, TM, työelämän asiantuntija. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 109, vertausluku: 188.7.

Katja Karintaus, DI. Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista. Ääniä: 67, vertausluku: 160.0.

Risto Salmela, liikennepäivystäjä. Harjun yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 65, vertausluku: 158.8.

Seurakuntaneuvosto

Seija Alatalo, koulunkäynnin ohjaaja. Harjun yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 179, vertausluku: 652.0.

Jouko Mäki-Lohiluoma, liikuntatieteiden kandidaatti, muusikko. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 139, vertausluku: 558.0.

Lauri Erma, palvelupäällikkö. Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista. Ääniä: 87, vertausluku: 447.0.

Leena Rauhala, sosiaalineuvos, FM. Harjun yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 134, vertausluku: 326.0.

Marjo Kuortti, LT, nuorisolääkäri. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 111, vertausluku: 279.0.

Katja Karintaus, DI. Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista. Ääniä: 71, vertausluku: 223.5.

Anneli Hukari, eläkeläinen, lähetystyöntekijä. Harjun yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 88, vertausluku: 217.3.

Taru Penders, aluepäällikkö, HM. Tampereen Kirkkodemarit -ehdokaslista. Ääniä: 60, vertausluku: 191.0.

Hanna Merikanto, TM, työelämän asiantuntija. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 106, vertausluku: 186.0.

Risto Salmela, liikennepäivystäjä. Harjun yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 68, vertausluku: 163.0.

Maija Sutinen, tietojärjestelmäasiantuntija. Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista. Ääniä: 70, vertausluku: 149.0

Riitta Valento, kiinteistöpäällikkö, partiojohtaja. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 90, vertausluku: 139.5.

Hannu Soro, opinto-ohjaaja, apulaisrehtori. Harjun yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 49, vertausluku: 130.4.

Niilo-Pekka Järkäs, KHT-tilintarkastaja, ekonomi. Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista. Ääniä: 52, vertausluku: 111.8.

Laura Koivurova, teologian maisteri, taiteilija. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 74, vertausluku: 111.6.

Juha-Pekka Skyttä, sähköasentaja, erikoisammattimies. Harjun yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 46, vertausluku: 108.7.

Tampereen Messukylän seurakunta

Kirkkovaltuusto

Arttu Vuori, opiskelija, nuorisojärjestön varapuheenjohtaja. Kokoomus ja sitoutumattomat -ehdokaslista. Ääniä: 178, vertausluku: 747.0.

Riitta Niemistö, TkT, partiojohtaja. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 114, vertausluku: 570.0.

Sari Tanus, kansanedustaja, erikoislääkäri. Elävä kirkko -valitsijayhdistyksen ehdokaslista. Ääniä: 229, vertausluku: 550.0.

Sirpa Pursiainen, toimitusjohtaja, YTM. Messukylän yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 140, vertausluku: 534.0.

Outi Mikkola, yhteisöpedagogi. Tampereen Kirkkodemarit -ehdokaslista. Ääniä: 65, vertausluku: 433.0.

Riina-Eveliina Eskelinen, HTM, liiketoimintapäällikkö. Kokoomus ja sitoutumattomat -ehdokaslista. Ääniä: 109, vertausluku: 373.5.

Anne Kangasniemi, diakonian ja yhteiskuntavastuun lähiesimies (el.). Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 113, vertausluku: 285.0.

Arja Tienhaara, psykologi. Elävä kirkko -valitsijayhdistyksen ehdokaslista. Ääniä: 91, vertausluku: 275.0.

Sirpa Kuusela, YTM, yrittäjä. Messukylän yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 66, vertausluku: 267.0.

Matti Kulkas, maanviljelijä. Kokoomus ja sitoutumattomat -ehdokaslista. Ääniä: 98, vertausluku: 249.0.

Salme Halme, KM, luokanopettaja. Tampereen Kirkkodemarit -ehdokaslista. Ääniä: 63, vertausluku: 216.5.

Taru-Maaria Kaario, sairaanhoitaja, partiojohtaja. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 93, vertausluku: 190.0.

Matti Ilveskoski, DI, hallintojohtaja (el.). Kokoomus ja sitoutumattomat -ehdokaslista. Ääniä: 91, vertausluku: 186.8.

Seurakuntaneuvosto

Arttu Vuori, opiskelija, nuorisojärjestön varapuheenjohtaja. Kokoomus ja sitoutumattomat -ehdokaslista. Ääniä: 157, vertausluku: 654.0.

Sari Tanus, kansanedustaja, erikoislääkäri. Elävä kirkko -valitsijayhdistyksen ehdokaslista. Ääniä: 208, vertausluku: 600.0.

Sirpa Pursiainen, toimitusjohtaja, YTM. Messukylän yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 119, vertausluku: 586.0.

Riitta Niemistö, TkT, partiojohtaja. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 110, vertausluku: 524.0.

Salme Halme, KM, luokanopettaja. Tampereen Kirkkodemarit -ehdokaslista. Ääniä: 72, vertausluku: 450.0.

Riina-Eveliina Eskelinen, HTM, liiketoimintapäällikkö. Kokoomus ja sitoutumattomat -ehdokaslista. Ääniä: 96, vertausluku: 327.0.

Mika Mäki, henkilöstöasiantuntija, KM. Elävä kirkko -valitsijayhdistyksen ehdokaslista. Ääniä: 109, vertausluku: 300.0.

Satu Turunen, musiikkipedagogi AMK. Messukylän yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 77, vertausluku: 293.0.

Anne Kangasniemi, diakonian ja yhteiskuntavastuun lähiesimies (el.). Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 101, vertausluku: 262.0.

Outi Mikkola, yhteisöpedagogi. Tampereen Kirkkodemarit -ehdokaslista. Ääniä: 66, vertausluku: 225.0.

Matti Kulkas, maanviljelijä. Kokoomus ja sitoutumattomat -ehdokaslista. Ääniä: 86, vertausluku: 218.0.

Arja Tienhaara, psykologi. Elävä kirkko -valitsijayhdistyksen ehdokaslista. Ääniä: 77, vertausluku: 200.0.

Sirpa Kuusela, YTM, yrittäjä. Messukylän yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 72, vertausluku: 195.3.

Taru-Maaria Kaario, sairaanhoitaja, partiojohtaja. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 97, vertausluku: 174.7.

Leena Silfverhuth, rakennusarkkitehti. Kokoomus ja sitoutumattomat -ehdokaslista. Ääniä: 74, vertausluku: 163.5.

Aki Ojakangas, opetusneuvos. Tampereen Kirkkodemarit -ehdokaslista. Ääniä: 64, vertausluku: 150.0.

Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta

Kirkkovaltuusto

Laura Karhola, asianajaja, varatuomari. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 236, vertausluku: 1129.0.

Tiina Eskelinen, uskonnonopettaja, eläkeläinen. Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan Yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 190, vertausluku: 797.0.

Ilkka Sasi, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja. Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista. Ääniä: 132, vertausluku: 792.0.

Paula-Maria Lehtipuu, nuorisolääkäri. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 193, vertausluku: 564.5.

Riitta Sompa-Hokkanen, opetusneuvos, luokanopettaja. Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan Yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 173, vertausluku: 398.5.

Varpu Lipponen, terveystieteiden tohtori, psykoterapeutti. Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista. Ääniä: 121, vertausluku: 396.0.

Ahti Jokinen, näyttelijä, eläkeläinen. Tampereen Kirkkodemarit -ehdokaslista. Ääniä: 157, vertausluku: 387.0.

Anniina Halonen, luokanopettaja. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 120, vertausluku: 376.3.

Katariina Kojo, projektikoordinaattori, opiskelija. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 92, vertausluku: 282.3.

Timo Vuorela, lääketieteen lisensiaatti. Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan Yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 164, vertausluku: 265.7.

Jussi Kuortti, yrittäjä, toimitusjohtaja. Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista. Ääniä: 99, vertausluku: 264.0.

Mari Minkkinen, sairaanhoitaja. Vasemmiston ehdokaslista. Ääniä: 147, vertausluku: 259.0.

Matleena Kallinen, tiimivalmentaja, FM. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 91, vertausluku: 225.8.

Seurakuntaneuvosto

Laura Karhola, asianajaja, varatuomari. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 202, vertausluku: 1080.0.

Tiina Eskelinen, uskonnonopettaja, eläkeläinen. Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan Yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 153, vertausluku: 897.0.

Jussi Kuortti, yrittäjä, toimitusjohtaja. Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista. Ääniä: 146, vertausluku: 710.0.

Paula-Maria Lehtipuu, nuorisolääkäri. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 167, vertausluku: 540.0.

Riitta Sompa-Hokkanen, opetusneuvos, luokanopettaja. Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan Yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 138, vertausluku: 448.5.

Ahti Jokinen, näyttelijä, eläkeläinen. Tampereen Kirkkodemarit -ehdokaslista. Ääniä: 159, vertausluku: 384.0.

Anniina Halonen, luokanopettaja. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 101, vertausluku: 360.0.

Vesa Eskola, lastenlääkäri, LT. Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista. Ääniä: 128, vertausluku: 355.0.

Sirkka Simonen, lastenlääkäri, pastori. Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan Yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 121, vertausluku: 299.0.

Katariina Kojo, projektikoordinaattori, opiskelija. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 91, vertausluku: 270.0.

Mari Minkkinen, sairaanhoitaja. Vasemmiston ehdokaslista. Ääniä: 136, vertausluku: 248.0.

Eero Heikkilä, YTM, rahoitusasiantuntija. Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista. Ääniä: 93, vertausluku: 236.7.

Petteri Systä, historian opettaja, FM. Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan Yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslista. Ääniä: 72, vertausluku: 224.3.

Matleena Kallinen, tiimivalmentaja, FM. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 83, vertausluku: 216.0.

Kirsi-Kaisa Sinisalo, teatteritaiteen maisteri, näyttelijä. Tampereen Kirkkodemarit -ehdokaslista. Ääniä: 91, vertausluku: 192.0.

Anne Karhola, pari-ja seksuaaliterapeutti. Kaikkien kirkko -ehdokaslista. Ääniä: 67, vertausluku: 180.0.

Tampereen ruotsalainen seurakunta

Akaan seurakunta

Hämeenkyrön seurakunta

Ikaalisten seurakunta

Kangasalan seurakunta

Kihniön seurakunta

Kuhmoisten seurakunta

Lempäälän seurakunta

Mänttä-Vilppulan seurakunta

Nokian seurakunta

Oriveden seurakunta

Parkanon seurakunta

Pirkkalan seurakunta

Punkalaitumen seurakunta

Pälkäneen seurakunta

Ruoveden seurakunta

Sastamalan seurakunta

Sääksmäen seurakunta

Urjalan seurakunta

Vesilahden seurakunta

Virtain seurakunta

Ylöjärven seurakunta

